«Судный день» стал на минуту ближе

События последних дней в Сирии сделали «Судный день» на минуту ближе, сообщают «Вести. Экономика».

В январе 2018 года авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков» передвинули стрелку так называемых «Часов Судного дня» на минуту вперед. Теперь они показывают 23:58. По мнению ученых, лишь две минуты отделяют мир от полночи — символической ядерной войны. Три месяца назад специалисты были удручены ядерными испытаниями Северной Кореи и глобальным изменением климата.

Между тем, отмечает издание, события, разворачивающиеся в Сирии с минувшего воскресенья, вполне способны передвинуть стрелку еще на минуту вперед.

Причиной тому концентрация ядерными державами тяжелых вооружений у берегов Сирии. Так, в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море находятся 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также подлодки, которые недавно приступили к военным учениям. Данные маневры военные эксперты объясняют приближением эсминца ВМС США Дональд Кук » к российской военной базе в Тартусе на 100 километров, а также вероятностью того, что вскоре к нему присоединится эсминец «Портер».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке главы Сирии Башара Асада , якобы применившего против своих граждан химическое оружие. Лидер Соединенных Штатов пообещал Сирии «мощный ответ» в течение 24-48 часов и не исключил удара по силам России в ближневосточной стране.

В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек.

«Часы Судного дня» — проект «Бюллетеня ученых-атомщиков», журнала Чикагского университета. Стрелки ведут отсчет до полуночи — символической ядерной войны, о которой свидетельствуют напряженность международных отношений и развитие ядерных вооружений мировых держав. Лишь однажды «Часы» показывали 23:58 — в 1953 году, когда США и Советский Союз испытали термоядерные бомбы.