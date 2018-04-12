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Россияне теряют интерес к изобретательству
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Россияне теряют интерес к изобретательству, заявили в Роспатенте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
В России наблюдается снижение интереса к изобретательству, это связано как с рядом управленческих недостатков, так и с поощрением авторов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.
В 2017 году число заявок в мире на получение патентов от российских изобретателей сократилось на 15%, до 22,8 тысячи. По словам Ивлиева, причины разные.
"Если говорить о российских заявителях — у нас наблюдается потеря интереса к изобретательству. Раньше изобретатель был сам по себе уважаемый человек, который получал за свои заслуги вознаграждение в различных формах. Сейчас размер вознаграждения — предмет доброй воли работодателя. Автор, изобретатель, потеряв статус и материальное вознаграждение, стал меньше вкладываться в то, чтобы реализовывать свои инициативы", — рассказал глава Роспатента.
Помимо этого наблюдаются "управленческие недостатки".
"Прежде всего, в вузах и научно-исследовательских институтах (НИИ) неправильное соотношение научных публикаций и патентования. Они ушли больше в научные публикации и в охрану результатов интеллектуальной деятельности в виде ноу-хау, что не позволяет выйти на рынок, не позволяет представить изобретение миру. Но научная статья не препятствует патентованию! В течение шести месяцев после публикации можно подать заявку на патент, а многие об этом даже не знают. Это не очень хорошая тенденция, и я думаю, что на изменение этой ситуации может повлиять государство", — сказал Ивлиев.
По его мнению, при выдаче гранта на исследования следует оговаривать в условиях обязательную подачу патентной заявки.
"Потому что научные публикации и патентные заявки — это принципиальные разные уровни завершенности исследования. Чтобы запатентовать что-либо, нужно представить техническую проблему, технический результат, техническое решение. Необходимо описать, в чем промышленная применимость, в чем мировая новизна. Эти требования не предъявляются к научной публикации, в ней вы можете опубликовать все, что вызывает интерес", — пояснил чиновник.
Еще один недостаток, влияющий на отсутствие интереса к изобретательству — неправильная установка. "Якобы если патент нельзя продать на следующий день, то не надо его и патентовать. Но чтобы понять, можно ли патент коммерциализировать, внедрить, вызовет ли результат исследования, результат интеллектуальной деятельности интерес в мире, его нужно обязательно запатентовать. Пока нет патентной заявки — нет объекта интеллектуальной собственности", — добавил Ивлиев.
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