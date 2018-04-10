Раскрыта новая тайна Стоунхенджа

Расположение памятника может быть связано с астрономическим значением некоторых мегалитов.

Археолог Майк Питтс многие годы занимался изучением Стоунхенджа — каменного мегалитического сооружения на юге Великобритании , и недавно завил, что часть плит могла находиться в этом месте еще до появления людей.

Питтс внимательно изучил расположение камня № 16 и мегалита, известного под названием «Пяточный камень». По мнению археолога, эти камни никогда не перемещали на большие расстояния, и именно их расположение могло побудить людей соорудить Стоунхендж именно на этом месте.

Пяточный камень занимает важное место в комплексе мегалитов, так как в день летнего солнцестояния именно на этот участок падают первые лучи солнца.

Более ранние исследования показали, что оба мегалита выполнены из песчаника. Остальные камни Стоунхенджа также имеют в своем составе песчаник. Согласно одной из версий, песчаные мегалиты были принесены в эту местность из Мальборо-Даунс (район Эйвбери), который находится в 32 километрах от Стоунхенджа.

Новое исследование показывает, что часть камней могла находится в этой местности еще до прихода людей.

«Пяточный и «16-й» камни изначально могли быть частью равнины, мы не нашли у них особых следов обработки, рассказал Майк Питтс.

Также у подножия камней находились крупные углубления диаметром в несколько метров. Археолог предположил, что камень изначально и находился в этой яме, так как для специальной установки мегалита это углубление слишком велико.

Когда люди заметили связь камня с летним солнцестоянием, они могли специально соорудить мегалитический комплекс на этом месте.