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Раскрыта новая тайна Стоунхенджа
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Раскрыта новая тайна Стоунхенджа 

Ридус 54 минуты назад
Фото: pixabay.com
Расположение памятника может быть связано с астрономическим значением некоторых мегалитов.
Археолог Майк Питтс многие годы занимался изучением Стоунхенджа — каменного мегалитического сооружения на юге Великобритании, и недавно завил, что часть плит могла находиться в этом месте еще до появления людей.
Питтс внимательно изучил расположение камня № 16 и мегалита, известного под названием «Пяточный камень». По мнению археолога, эти камни никогда не перемещали на большие расстояния, и именно их расположение могло побудить людей соорудить Стоунхендж именно на этом месте.
Пяточный камень занимает важное место в комплексе мегалитов, так как в день летнего солнцестояния именно на этот участок падают первые лучи солнца.
Более ранние исследования показали, что оба мегалита выполнены из песчаника. Остальные камни Стоунхенджа также имеют в своем составе песчаник. Согласно одной из версий, песчаные мегалиты были принесены в эту местность из Мальборо-Даунс (район Эйвбери), который находится в 32 километрах от Стоунхенджа.
Новое исследование показывает, что часть камней могла находится в этой местности еще до прихода людей.
«Пяточный и «16-й» камни изначально могли быть частью равнины, мы не нашли у них особых следов обработки, рассказал Майк Питтс.
Также у подножия камней находились крупные углубления диаметром в несколько метров. Археолог предположил, что камень изначально и находился в этой яме, так как для специальной установки мегалита это углубление слишком велико.
Когда люди заметили связь камня с летним солнцестоянием, они могли специально соорудить мегалитический комплекс на этом месте.
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