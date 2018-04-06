Земляне смогут отдохнуть в космосе уже в 2022 году. Частная американская компания построит отель на орбите

Первый космический отель обещают запустить на орбите Земли уже в 2022 году. Согласно планам американской компании Orion Span, постояльцы «внеземной» гостиницы смогут каждые полтора часа любоваться захватывающими видами восхода и заката Солнца, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научное издание Space News.

Сообщается, что космическая гостиница под названием Aurorа расположится внутри одноименной космической станции. Согласно планам разработчиков, общий объем всего модуля не превысит 160 кубических метров, в то время как обитаемое пространство окажется более 40 квадратных метров. Отмечается, что на борту аппарата смогут одновременно разместиться два члена экипажа и четыре туриста.

По задумке инженеров компании, Aurora станет первым в истории космическим отелем класса люкс. «Туристы» смогут провести отпуск на высоте 320 километров над поверхностью Земли.

При этом, полностью испытать на себе воздействие невесомости. Кроме того, в качестве развлечений гостям предложат принять участие в «научных экспериментах». Выращенные в условиях невесомости фрукты и овощи, после необычного путешествия, разрешат забрать домой на Землю.

Сообщается, что заявленная цена 12-дневного проживания на орбите сейчас составляет более 9 $ миллионов на человека. В эту сумму входят три месяца интенсивной предполетной подготовки, включая "теоретические онлайн-занятия», а также «трансфер до космической станции и обратно».

По мнению генерального директора Orion Span Фрэнка Бунгера, несмотря на высокую цену, спрос на космический туризм в перспективе будет большим. По его словам, только одно американское космическое агентство NASA ежегодно обрабатывает до 18 тысяч заявок от потенциальных астронавтов.

Фрэнк Бунгер уверен, что это не «просто космический туризм», его компания предоставляет возможность получить «уникальный жизненный опыт», буквально, почувствовать себя в роли исследователя космического пространства.

Есть и трудности

Согласно информации американских изданий, создание и запуск первой космической гостиницы находится пока еще под большим вопросом. У компании-разработчика на данный момент множество «финансовых и технических трудностей».

Сообщается, что руководство Orion Span пока не имеет четкого представления, как они будут выводить на орбиту массивный гостиничный модуль. По словам Фрэнка Бунгера, эту задачу скорее всего решат SpaceX , Blue Origin или непосредственно NASA. Однако конкретных договоренностей ни с одной из компаний пока нет.

Кроме того, в Orion Span также еще не определились с местом и точной датой начала сборки модуля для будущей гостиницы. Руководитель инновационной фирмы утверждает, что примет решение в «ближайшие шесть или девять месяцев».

Уточняется, что из шести сотрудников, состоящих в штате Orion Span, инженерный опыт есть только у половины. При этом, только у одного сотрудника есть квалификация по выбранному профилю компании. Однако и его опыт нельзя назвать успешным: проектирование коммерческого модуля Enterprise для МКС больше двадцати лет назад, который так и не побывал на орбите Земли.

Инвестиции

В интервью американским журналистам Фрэнк Бунгер отказался назвать точную сумму, которая необходима на начальном этапе для запуска работ по созданию амбициозного космического проекта. По его словам, он не ищет инвесторов, которые хотят «быстро заработать». Проект Aurora является «долгосрочной инвестицией».

Тем не менее, уже сейчас каждый желающий побывать через заявленные четыре года на околоземной орбите может "забронировать себе место". «Космический турист» может внести залог в размере 80 $ тысяч за будущий шанс получить билет. По словам Бунгера, в любой момент эти деньги можно снять с депозита и вернуть законному владельцу.

О страховании жизни и здоровья будущих космических туристов, а также о мерах безопасности орбитальной гостиницы Бунгер пока не сообщает. На вопрос журналистов об условиях почти двухнедельного проживания в невесомости, директор Orion Span пока лаконично уточняет — «они будут комфортными».