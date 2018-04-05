Роспатент рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с блокчейном

"Мы видим, что у нас 18 заявок было рассмотрено в прошлом году, мы только один патент выдали. В этом году нам предстоит рассмотреть 285 заявок. Мир уходит в это пространство", — заявил он в ходе пресс-конференции в преддверии международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».

"У нас уже есть один патент, который идет именно по технологии блокчейн. Игорь Дю создал систему, которая обеспечивает контроль производства, качества и распределения продукта на всех этапах. Мы видим, как это происходит", — напомнил Ивлиев, выступая в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».