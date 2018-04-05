Роспатент рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с блокчейном 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в 2018 году рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с технологией блокчейн, рассказал руководитель ведомства Григорий Ивлиев.
"Мы видим, что у нас 18 заявок было рассмотрено в прошлом году, мы только один патент выдали. В этом году нам предстоит рассмотреть 285 заявок. Мир уходит в это пространство", — заявил он в ходе пресс-конференции в преддверии международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
"У нас уже есть один патент, который идет именно по технологии блокчейн. Игорь Дю создал систему, которая обеспечивает контроль производства, качества и распределения продукта на всех этапах. Мы видим, как это происходит", — напомнил Ивлиев, выступая в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Агентство «РИА Новости» медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии». Крупнейшее международное событие в сфере интеллектуальной собственности и цифровых технологий состоится 16–17 апреля 2018 года в Москве в Центре международной торговли.