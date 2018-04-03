Вода из фильтра: что с ней не так

Австрии и Самой чистой считается вода в Финляндии , в водопровод она поступает из озер и проходит много ступеней очистки. В швейцарской водопроводной воде наиболее удачно сбалансированы микроэлементы и минеральные соли. Во Франции Италии из водопроводного крана также течет образцовая вода. А в Италии даже следят за состоянием воды в фонтанах.

Кувшинные фильтры

Россиянам о чистоте воды нужно заботиться самим. Самый первый вариант, который приходит в голову, — это фильтры. Они бывают механические — грубой очистки: задерживающие различные крупные примеси — песок, остатки ржавчины и прочее. Очищенной таким способом водой можно пользоваться в бытовых целях, но пить ее не рекомендуется.

Для того чтобы вода стала питьевой, применяют другие типы фильтров — с глубоким очищением: кувшинные, в виде насадки на кран или встроенные в водопроводную трубу.

По данным статистики, 64 процента населения предпочитают последний вид фильтра. Но большинство выбравших такой метод очистки совершают серьезную ошибку, так как приобретают фильтр без учета состава воды. Между тем для каждого состава необходим свой вид фильтра.

Мертвая вода

Но даже если у вас именно тот фильтр, который необходим для вашей воды, остается масса вопросов. Термин «чистая вода» некоторые ученые трактуют буквально: очищенная вообще от всего, лишенная в том числе всех полезных микроэлементов. Ее даже называют мертвой, так как особо мощные фильтры убивают в воде не только вредные, но и все полезные микроорганизмы.

Канадские ученые, исследовавшие состав питьевой воды и проверявшие способы ее очистки, пришли к выводу, что употребление воды, лишенной полезных микроэлементов, приводит к тому, что организм начинает испытывать нехватку кальция, натрия, магния.

Доктор медицинских наук врач Золтан П. Рона, обследовав почти три тысячи пациентов, выяснил, что от повышенной кислотности вследствие нехватки минералов не страдала только те из них, кто пил неочищенную воду из-под крана.

Дальнейшие эксперименты показали, что по-настоящему чистой вода бывает только после первых двух-трех раз использования кувшинного фильтра. Затем задержавшиеся в нем бактерии начинают размножаться, и уже через несколько дней вода, пропущенная через фильтр, становится едва ли не вреднее той, что течет из крана.

По оценкам различных специалистов, менять картриджи в кувшинных фильтрах необходимо каждые семь дней — это в два раза чаще, чем рекомендует производитель.

Кроме того, установлено, что бытовые фильтры не в состоянии очистить воду от солей тяжелых металлов и нитратов, которые способствуют образованию хлорорганических соединений, негативно влияющих на здоровье.

Чуть более высокую степень очистки дают проточные фильтры, которые устанавливаются под мойкой и требуют установления отдельного крана. У них трехступенчатая система очистки, действующая под давлением воды. Но как только циркуляция воды приостанавливается, в фильтрах начинают размножаться задержавшиеся бактерии.

Очистка без фильтрации

В последние годы учеными изобретено множество нетрадиционных методов очистки воды, без фильтрации. Так, в Принстонском университете США придумали способ очистки путем смешивания потока воды с углекислым газом. Это позволяет временно изменить химический состав воды, что заставляет частицы посторонних примесей перемещаться в зависимости от заряда в определенную сторону.

Ученые уверяют, что данный вариант очистки предполагает намного меньше затрат, зато результаты наиболее высокие. Этот прием позволяет очищать воду из рек от разных загрязнений и содержащихся в них бактерий. Кроме того, таким способом возможно и опреснять воду.