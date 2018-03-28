В США мыши-кровопийцы убили тысячу альбатросов

Тысячи альбатросов в США на атолле Мидуэй пострадали от мышей-кровопийц. Об этом сообщается на сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в Тихоокеанском регионе.

Альбатросы гнездились на атолле десятилетиями, но с 2015 года наблюдатели стали замечать у птиц открытые раны на голове, шее, спине. Сначала специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США предположили, что на тех нападают совы или ястребы, но раны выглядели иначе. Тогда исследователи установили на атолле камеры и увидели жуткую картину: обычные домашние мыши набрасываются на альбатросов, карабкуются по их спинам и вгрызаются в плоть.

Мыши попали на атолл около 75 лет назад и до сих пор не проявляли агрессии к птицам, отмечают специалисты. Но за последние несколько лет мыши убили как минимум тысячу альбатросов и вынудили бесчисленное множество покинуть атолл. Когда появились первые сообщения о нападениях, на атолле была засуха. Специалисты полагают, что мышей к нападениям подтолкнула жажда и поиск хоть какой-то жидкости — например, крови. Альбатросы же, высиживая яйца, не могли покинуть гнездо, подчиняясь инстинкту.

Нападения угрожают сохранению численности популяции альбатросов — пара птиц производит лишь одного потомка в два года, в то время как пара мышей потенциально способна произвести несколько сотен отпрысков. Бороться с ситуацией специалисты собираются при помощи ядов, уничтожающих грызунов.