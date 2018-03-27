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В НАТО рассказали о мерах альянса против России в связи с делом Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В НАТО рассказали о мерах альянса против России в связи с делом Скрипаля 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на треть сократит число сотрудников российского постоянного представительства в связи с делом Скрипаля. Об этом пишут РИА Новости.
Количество сотрудников уменьшится с 30 до 20 человек. У семи дипломатов заберут ранее полученные аккредитации, а еще трое получат отказ.
При этом, как заметил Столтенберг, альянс не намерен отменять подготовку заседания Совета Россия — НАТО.
«Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам», — заявил Столтенберг.
По мнению генсека альянса, страны-члены военного блока приняли правильное решение о высылке российских дипломатов. «Между странами НАТО проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали из стран более 140 российских представителей. Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция», — сказал Столтенберг.
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов. Позже о решении выслать представителей России заявили другие государства Европы, США, Канада и Австралия. Москва отвергает все обвинения и пообещала Западу ответить на высылку своих дипломатов.
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