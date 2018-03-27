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Открыт ранее не известный орган человека
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Ученые открыли ранее не известный орган человека 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Американские врачи открыли новый орган человека — сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов. Об открытии они рассказали в журнале Scientific Reports.
Сеть каналов была обнаружена случайно во время эндоскопии, когда врачи осматривали изнутри желудочно-кишечный тракт пациента. Разглядывая желчный проток, они обнаружили, что окружающие его ткани не плотные и однородные, как считалось ранее, а пронизаны сетью неизвестных каналов. Сначала исследователи решили, что перед ними просто капилляры, но в таком случае сами капилляры, заполненные жидкостью, при микроскопическом исследовании должны быть затемнены, а ткань между ними быть более светлой. Однако перед учеными была совершенно противоположная картина.
Изучив ткани других органов, в том числе носа, исследователи выяснили, что каналы проходят и через них. Ученые предполагают, что эти каналы, по которым циркулирует жидкость, могут затрагивать все ткани в организме и являться новым органом, в котором содержится до 1/5 всей жидкости организма.
Об этих микроскопических каналах не было известно ранее, потому что стандартные методы исследования тканей приводили к оттоку жидкости и разрушению коллагеновых волокон, образующих каналы, поясняют ученые. По мнению исследователей, новый орган имеет амортизирующую функцию, защищая таким образом органы.
Также они предполагают, что каналы могут способствовать метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую систему и быстро перемещаться к другим органам. Исследователи собираются выяснить, может ли анализ жидкости в каналах использоваться для ранней диагностики рака. Кроме того, они подозревают, что новый орган может быть связан со многими воспалительными заболеваниями.
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