Вымирающие ягуары не любят сотовую связь

Крупные представители семейства кошачьих предпочитают районы, где нет вышек сотовой связи. Впрочем, такая зависимость просматривается и с другими признаками присутствия человека. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Biological Conservation.

Ученые из Аргентины Бразилии проанализировали, в каких областях южноамериканских лесов чаще встречаются средние и крупные млекопитающие, и сравнили полученные результаты с картой распространения сотовых вышек. Оказалось, что из 18 тысяч случаев, когда люди замечали животных, только 18% происходили в районах с действующей мобильной связью. Если рассматривать только животных, находящихся под угрозой исчезновения, например ягуаров, то эта доля еще меньше — 4%.

Исследование проводилось в рамках проекта Human Footprint Index, цель которого — понять, какие именно признаки близости человека (дороги, световое загрязнение) отпугивают животных, и скорректировать программы сохранения исчезающих видов. Последнее исследование показывает, что в некоторых случаях оценки индекса могут быть ошибочными. Например, район, в котором нет дорог, индекс оценивает как пригодный для жизни диких животных, однако наличие сотовой связи говорит, что эта область не так хорошо подходит для сохранения животных.

Ученые признают, что исследование неидеально, но уверены, что оно будет полезно для того, чтобы уточнить оценку районов, предназначенных для организации охраняемых территорий. Указав на такие области властям, ученые могут уберечь такие места от дальнейшего изменения человеком.