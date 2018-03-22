Раскрыт секрет «лазерной» сборки наночастиц

Физики из России раскрыли секрет «лазерной» сборки наночастиц

"По сравнению с химическим синтезом, этот процесс намного проще, и к тому же чище. Химический синтез — многоступенчатый процесс, включающий множество последовательных реакций. В итоге образующиеся наночастицы нужно очищать от промежуточных продуктов реакций, остатков исходных реагентов и катализаторов. Лазерная абляция позволяет получать "чистые" наночастицы в один шаг", — рассказывает Наиль Иногамов, физик из ИТФ имени Ландау. Ученые из Института теоретической физики РАН и ВНИИ автоматики имени Духова раскрыли механизм рождения наночастиц, возникающих при испарении металлов и других материалов короткими, но мощными импульсами лазера, сообщает пресс-служба института.

В последние несколько десятилетий химики, биологи и физики активно используют наночастицы для создания новых катализаторов, лечения рака, различных электронных и оптических приборов и многих других футуристических гаджетов и реактивов.

Большая часть этих наночастиц собирается химическим путем, в результате сложных реакций между различными реактивами и катализаторами. Как правило, такие наночастицы имеют случайную форму и размеры, которыми достаточно сложно или почти невозможно манипулировать.

"В микроскоп можно видеть, как при вспышке образуется пузырек пара из окружающей металл жидкости, он расширяется, затем схлопывается, а в жидкости остаются наночастицы, формирующие коллоидный раствор. Но это уже конечные стадии, а что происходит до образования пузырька, какие процессы влияют на его характеристики — было совершенно неясно", — продолжает физик. Относительно недавно, как отмечают Иногамов и его коллеги, ученые обнаружили, что аналогичные структуры можно получать, "обстреливая" пластинки из металлов или других твердых мате-риалов при помощи лазера. Несмотря на простоту этой методики сборки наночастиц, ученые не имели понятия, как она работает.

Для раскрытия секретов этого лазерного "сборочного конвейера", Иногамов и его коллеги создали компьютерную модель "мишени" из золота, обстреливаемой пучками лазерного излучения. При ее помощи российским физикам удалось выяснить, что происходит внутри этих пузырьков и что служит причиной их появления.

Как показали расчеты ученых, обстрел лазером нагревает золото до температуры примерно в 10-20 тысяч градусов Кельвина, в два раза горячее Солнца, и сжимает их до давления в миллион атмосфер, что на несколько порядков ниже, чем удается достичь типичной атомной бомбе.

В результате этого металл плавится и резко расширяется, двигаясь со скоростью в 2 километра в секунду. Через некоторое время внутри этого расплава начинают возникать пузырьки металлического пара, и вся капля золота превращается в своеобразную пену.

Эта пена, как объясняет физик, сталкивается с водой, которая тормозит движение ее внешних слоев, но не мешает движению внутренних регионов этого расплава. В результате этого на месте контакта воды и золота возникает плотный слой из металла, который постепенно деформируется и изгибается, образуя множество выростов и ямок, похожих по форме на лес или расческу.

Ножки этих выростов постепенно истончаются, и через некоторое время они отрываются, формируя "капли"-наночастицы. На весь этот процесс, по словам Иногамова, уходит примерно одна наносекунда. Вода, как отмечают авторы статьи, играет ключевую роль в формировании наночастиц, что раньше никак не учитывалось при попытках объяснить то, как лазер взаимодействует с листами металла.

Дальнейшее изучение этого процесса, как отмечает физик, позволит ученым уже в ближайшее время научиться гибко управлять размерами, формой и другими свойствами наночастиц, что значительно расширит их применение в быту и науке.