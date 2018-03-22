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Найден метод борьбы с глобальным потеплением
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Соль в атмосфере поможет бороться с глобальным потеплением 

Индикатор 46 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые предложили новый радикальный способ борьбы с изменением климата. Согласно их расчетам, распыление небольших крупиц соли определенной формы в верхней тропосфере должно уменьшит количество падающего на поверхность планеты солнечного света, при этом не блокирую исходящее от Земли инфракрасное излучение. Об этом рассказали исследователи на Конференции по наукам о планетах и Луне.
Ученые уже несколько десятков лет выдвигают идеи о том, как можно направленно изменить климат. В первую очередь подобное вмешательство должно противодействовать глобальному потеплению. Например, ученые предлагали распылять аэрозоли в стратосфере для того, чтобы отражать падающий на Землю солнечный свет. Подобный эффект также может стать результатом крупного извержения вулкана, когда большое количество взвеси попадает в атмосферу естественным путем. Например, подобное извержение, случившееся с вулканом Тоба 74 тысячи лет назад, едва не уничтожило все человечество.
Обычно в качестве веществ, способных таким образом повлиять на климат, предлагают сульфаты, алмазную пыль или оксид алюминия. Однако у этих вариантов есть минусы: например, сульфаты могут разрушить озоновый слой, а оксид алюминия оседает в легких и вызывает хронические заболевания. Изучение того, как различные вещества испаряются с поверхности космических тел, таких как карликовая планета Церера, навели сотрудника американского Института планетарных исследований Роберта Нельсона на идею использовать в качестве отражателя обычную столовую соль. Она обладает подходящими характеристиками и совершенно безвредна для человека.
Впрочем, у соли также есть недостатки: содержащийся в ней хлор также может разрушать озон, а ее высокая растворимость в воде может изменить процесс образования облаков с непредсказуемыми последствиями. Нельсон считает, что этой проблемы можно избежать, распыляя соль достаточно высоко — то есть выше 10-15 километров. Однако он говорит, что необходимы реальные испытания, а также особо отмечает, что все подобные методы бессмысленны без усилий по уменьшению выбросов углерода и его соединений. Без подобных действий любое вмешательство поможет только выиграть время, не став долговременной помощью.
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