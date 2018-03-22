Соки-убийцы: чем опасны сладкие напитки

Сладкие напитки, в том числе фруктовые соки, вдвое повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые. При этом сладкая пища не оказывает подобного эффекта.

Взрослые люди старше 45 лет, которые употребляют большое количество сладких напитков, в том числе фруктовые соки, больше подвержены риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. К такому выводу пришли ученые, представившие предварительные результаты своего исследования на встрече Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, сообщает EurekAlert.

Более ранние исследования показали четкую связь между излишками сахара в рационе и ожирением и прочими хроническими заболеваниями. Однако связь между избыточным потреблением сладкого и риском преждевременной смерти изучалась мало.

Исследователи изучили данные почти 18 тыс. человек старше 45 лет. На протяжении шести лет участники исследования заполняли опросники, где указывали частоту употребления продуктов, содержащих большое количество сахара — как газировку и фруктовые соки, так и десерты, конфеты, сухие завтраки и пищу, содержащую калорийные подсластители, например, сиропы. Исследователи сосредоточились на причинах смерти участников исследования, особое внимание уделяя сердечным приступам, недостаточности и другим болезням сердца.

Оказалось, что четверть участников исследования, которые выпивали ежедневно более 700 грамм сладких напитков, имели в два раза более высокий риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто такие напитки почти не использовал в рационе.

У участников, злоупотреблявших сладкими напитками, был в целом повышен риск смерти от всех причин. Однако исследование не выявило связи между повышенным риском смерти и употреблением десертов и другой сладкой пищи. Вероятно, это связано с тем, как сахар поступает в организм человека. Сладкие напитки содержат мало других питательных веществ, и в организм при их употреблении поступает практически чистый сахар, поясняют исследователи. А сладкая пища содержит также определенное количество жиров и белков, которые замедляют поступление сахара в кровь, предполагают исследователи.

«Мы хотели получить ответы на два вопроса, — поясняет доктор Жан Уэлш, ведущий автор исследования. — Повышают ли дополнительные порции сахара риск смерти от сердечных или иных заболеваний, и если да, то различается ли риск при потреблении сахаросодержащих напитков и сладкой пищи? Мы считаем, что это исследование добавляет весьма убедительные данные к уже существующей информации, подчеркивая важность сведения сладких напитков в рационе к минимуму». Эффект наблюдался даже после поправок на уровень доходов участников, расу, образование, пристрастие к курению, уровень физической активности, общую калорийность рациона и другие факторы.

«Мы знаем, что если медицинские работники не спрашивают пациентов об определенных особенностях их образа жизни, связанных с ожирением и хроническими заболеваниями, пациенты склонны думать, что эти факторы не важны, — поясняет Уэлш. — Даже простой вопрос об употреблении сладких напитков уже играет роль». Результаты исследования должны побудить медицинских работников во время осмотров спрашивать пациентов о том, как часто те употребляют сладкие напитки, считает Уэлш, а также информировать их о рисках и обсуждать изменение пищевых привычек.

«В отличие от разового употребления сладких напитков, их повышенное употребление связано с уменьшением объема мозга и плохими результатами тестов на эпизодическую память», — пришли к выводу ученые. Результаты работы перекликаются с рядом прошлых исследований, в которых ученые указывали на потенциальный вред сладких напитков. Так, в апреле 2017 года ученые из Бостонского университета показали, что частое употребление напитков с высоким содержанием сахара, в том числе газировок и фруктовых соков, приводит к ухудшению у людей эпизодической памяти, уменьшению объема гиппокампа и общего объема мозга. Их исследование показало, что люди, регулярно употребляющие диетическую газировку с заменителями сахара, имеют в три раза более высокие риски пострадать от инсульта или деменции, чем те, кто не употребляет этот напиток.

Также сладкие напитки во время беременности приводят к ожирению у детей — такой вывод был сделан в ходе наблюдений за 1078 матерями и их детьми. Когда дети пошли в школу, 25% из них страдало от ожирения или избыточного веса. Матери большинства из них во время беременности пили как минимум по две порции (банки или стакана) сладких напитков в день. При этом потребление сахара самими детьми на результаты не влияло. Метаболизм плода зависит от окружающей среды, в том числе от питания матери, поясняют исследователи. И избыточное употребление сладких напитков во время развития плода может приводить к предрасположенности детей к ожирению.

«Конечно, в идеале заменить все стаканы газировки на воду или, в крайнем случае, на чай без сахара или кофе», — комментируют авторы работы. Впрочем, улучшить ситуацию несложно — как выяснили диетологи, замена даже одного сладкого напитка на стакан воды значительно улучшает здоровье. Люди, которые заменяют стакан газировки или любого другого сладкого сладкого напитка на стакан воды, тем самым снижают ежесуточное потребление калорий на 11%.

Диетологи также советуют употреблять как можно больше овощей и фруктов, рыбы, птицы и злаков (в особенности риса). Таким образом, люди смогут не только сбросить вес, но и предотвратить риск появления диабета, инсульта, ишемической болезни сердца, желчнокаменной болезни и артериальной гипертензии.