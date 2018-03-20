Новую черную дыру назвали в честь Хокинга

Астрономы из МГУ назвали новую черную дыру в честь Стивена Хокинга

Астрономы из МГУ открыли новорожденную черную дыру в созвездии Змееносца, зафиксировав прощальный "крик" породившей ее звезды, и посвятили ее обнаружение Стивену Хокингу , сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказывает Владимир Липунов , профессор МГУ, российским астрономам удалось стать свидетелями относительно скоротечного космического катаклизма — им удалось увидеть, как одна из звезд в созвездии Змееносца, удаленная от нас на огромное расстояние, прекратила свою жизнь и превратилась в черную дыру.

Это событие сопровождалось мощным гамма-всплеском — выбросом огромного количества энергии в виде гамма-излучения и других видов электромагнитных волн. На небосводе вспышки наблюдаются примерно раз в день. По современным представлениям ученых, они возникают во время взрывов особенно крупных звезд и на первых фазах их превращения в черные дыры.

Когда такая звезда гибнет, сила притяжения порождаемой ими черной дыры или нейтронной звезды настолько высока, что выбрасываемые клубы материи бывшего светила объединяются в "бублик", который вращается вокруг центрального объекта.

Часть этого диска поглощается черной дырой, а остатки разгоняются до околосветовых скоростей и выбрасываются во внешнее пространство в виде джетов, узких пучков материи. Во время этой "раскрутки" материи погибающая звезда порождает столько энергии и света, сколько звезда класса Солнца вырабатывает за всю свою жизнь. То, как именно происходит этот процесс, ученые пока не знают, и спорят о его сути на протяжении последних 50 лет.

По словам Липунова, несмотря на большую частоту гамма-вспышек, астрономам крайне редко удается увидеть их на первых фазах развития и получить хотя бы какую-то информацию о тех звездах, которая порождают их.

В данном случае российским ученым повезло. Благодаря автоматизированной системе телескопов "МАСТЕР", построенной МГУ, им удалось установить точные координаты вспышки, изучить ее спектр и проследить за тем, как менялся ее спектр по мере повышения яркости прощального "крика" умершего светила.