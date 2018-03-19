Воду из бутылок мы пьем вместе с микропластиком

Yle: бутилированную воду люди пьют вместе с микропластиком

Вместе с бутилированной водой в организмы сотен миллионов человек ежедневно попадает множество микрочастиц пластика. Как пишет Yle, в ходе исследования было выяснено, что микрочастицы пластмассы были обнаружены в бутылках каждого из 11 исследованных популярных международных производителей воды.

Сотни миллионов людей ежедневно пьют бутилированную воду, а вместе с ней в человеческий организм попадает огромное количество микрочастиц пластика. Как пишет Yle, об этом стало известно в ходе исследования, проведённого по заказу международной журналистской организации Orb Media.

В рамках исследования было проверено 259 бутылок воды, продающихся в магазинах девяти разных стран, расположенных на пяти континентах: в Европе, Африке, Азии и обеих Америках. Было исследовано 11 марок воды, многие из которых являются известными международными брендами.

Микрочастицы пластмассы были обнаружены в продукции каждого из исследованных производителей. Лишь в 17 бутылках из 259 пластика было такое незначительное количество, что оно могло попасть в воду в ходе исследования в лаборатории. В остальных образцах было обнаружено в среднем 325 частиц на литр.

Издание отмечает, что пока научное сообщество не может с уверенностью сказать, является ли это количество большим или нет и какое влияние микрочастицы пластика оказывают на здоровье человека. Исследование однозначно показывает лишь то, что частиц пластмассы не удастся избежать, перейдя с воды из-под крана на бутилированную воду.

Авторы исследования считают, что пластмасса могла попасть в воду из пробки, поскольку большинство найденных частиц оказались полипропиленом, который используется при изготовлении пробок. В то же время полиэтилентерефталата, из которого делают сами бутылки, обнаружено практически не было. Найденные в воде полимеры пластмассы свидетельствует о том, что лишь пятая часть микропластика попала в бутылку из источника воды.