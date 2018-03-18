В США нашли «Змея Горыныча»

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В США обнаружили уникальную двухголовую змею 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Flickr / Christopher Borges
В штате Флорида местный фермер обнаружил новорожденного удава с двумя головами, об этом пишет National Geographic.
Мужчина отнес змею ветеринарам, которые определили, что у рептилии не только две головы, но и два сердца и пищевода, что крайне редко встречается в природе. Специалисты отмечают, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой среде.
"Большинство змей, рожденных таким образом, умирают, потому что они не могут добывать достаточно питания. Кроме того, у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией", — говорит ветеринар Лора Тилен.
Ранее голландские рыбаки поймали в Северном море двухголового дельфина — у него было три глаза и одно тело с нормальным набором конечностей и органов.
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