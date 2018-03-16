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Названа новая опасность глобального потепления
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Названа новая опасность глобального потепления для человечества 

Российская Газета 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Исследователи из Университета Женевы рассказали о растущей угрозе схода снежных лавин, связанной с набирающим обороты глобальным потеплением, передает Eurekalert со ссылкой на Proceedings of the National Academic of Science.
Как пояснили специалисты, лавины, конечно, являются естественным явлением и нередко встречаются в горных районах, однако повышение температур изменяют характер движения снежной массы.
В итоге растет частота и интенсивность лавин. А это чревато масштабными бедствиями, считают специалисты.
Например, их опасения вызывает ситуация в индийском штате Химачал-Прадеш, где массово возводят жилые здания и туристические объекты. Так, в 500 километрах к северу от Нью-Дели власти одобрили бурение одного из крупнейших туннелей индийского субконтинента.
Лавины же, которые в связи с изменением климата будут угрожать подъездным путям к туннелю, могут парализовать работу курортов.
В рамках своей работы ученые изучили кольца деревьев, расположенных в местах схода лавин.
— Учитывая положение каждого затронутого стихией дерева, мы смогли восстановить динамику и протяженность лавин, — отметил старший преподаватель Института экологических наук ISEE Хуан Антонио Баллестерос-Кановас.
Он пояснил, что частота и интенсивность лавин начала расти примерно с середины прошлого века. Если до этого в горной местности фиксировалась одна лавина раз в десять лет, то со временем там стали замечать сход снежной массы как минимум раз в год. В последнее время темпы роста температур, например, в Гималаях ученые оценивают в 0,2-0,4 градуса в год.

Кстати

Ранее специалисты NASA заявили, что в связи с изменением климата тающая вечная мерзлота на юге Сибири и Аляске может полностью исчезнуть к 2300 году, что спровоцирует выброс рекордного количества парниковых газов, который может в десять раз превысить количество СО2 и метана, произведенного человечеством в 2016 году.
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