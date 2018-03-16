Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое

Находки на палеолитической стоянке в Африке открыли новую картину перехода от раннего к среднему каменному веку: активную торговлю, сложные инструменты и краски.

На юге Кении находится одна из древнейших известных стоянок каменного века. Памятник Олоргесайль сохранил следы раннеашельской культуры нижнего палеолита возрастом более 600 тыс. лет и фрагменты черепа еще более древнего Homo erectus. Считается, что люди разных видов и культур жили здесь начиная с 1,2 млн лет назад, и археологические работы продолжаются уже около 75 лет.

Начиная с 1980-х раскопки ведет директор Программы «Происхождение человека» при Национальном музее естественной истории Смитсоновского института Рик Поттс (Rick Potts). В свежем номере журнала Science ученый и его коллеги из Кении опубликовали серию статей, посвященных новым находкам в Олоргесайле. Они готовы пошатнуть наши представления о раннем каменном веке: уже 320 тыс. лет назад местные жители торговали с близкими и далекими соседями, использовали яркие краски и могли изготавливать достаточно сложные инструменты. Как будто «на дворе» уже не нижний, а средний палеолит.

В самом деле, Homo sapiens появился в Африке более 300 тыс. лет назад; древнейшие останки датируются возрастом 315 тыс. лет. Процесс связывают с изменениями климата, похолоданием и снижением влажности, которые начались около 360 тыс. лет назад. Новые условия и вызовы заставили ранних сапиенсов стремительно адаптироваться, начать торговый обмен и создать более сложные инструменты — судя по новым данным, намного раньше, чем считали ученые.

В статье Ричарда Поттса и его соавторов описаны перемены, которые происходили с уже давно заселенной к этому времени местностью Олоргесайля. Около 360 тыс. лет назад здешняя речная пойма стала испытывать все более резкие перепады между сухими и влажными сезонами, теряла воду и со временем превратилась в травянистую равнину. Другими стали растительный покров и фауна. Большая часть слонов и лошадей вымерло, их сменили куда более мелкие антилопы.

Именно эту эпоху связывают с большими переменами, закатом ашельской культуры и появлением человека современного типа. Им пришлось адаптироваться к более непредсказуемому доступу к пище: расселиться шире, организовать обмен с соседями. «Эти изменения привели к весьма сложным видам поведения, которые требовали больших умственных способностей, — говорит Ричард Поттс. — Невероятно сложная социальная жизнь могла оказаться ключевой границей, которая отделила наш вид от других ранних людей».

До этого времени в Олоргесайле обнаруживаются лишь грубоватые ашельские топоры, изготовленные из камня, найденного в пределах нескольких километров от стоянки. Однако около 320 тыс. лет назад можно видеть уже совершенно другую картину: сложные специализированные инструменты и артефакты, сделанные из обсидиана, кварцита и кремнистого сланца, доставленных с большого расстояния, по-видимому, в ходе обмена с другими племенами. Рассмотрению этих находок посвящена вторая статья Поттса и его коллег в Science.

Ученые проанализировали инструменты и артефакты, относящиеся к периоду от 500 до 298 тыс. лет назад, обнаружив, что именно между 320 и 305 тыс. лет назад происходит резкая смена ашельской культуры новой, более сложной. Предметы становятся лучше, они сложнее выделаны, используются более разнообразные материалы. Появляются специализированные скребки, шила и, возможно, наконечники копий.

Обнаружены десятки тысяч фрагментов инструментов из обсидиана, хотя ближайшие его залежи находятся в десятках километров пути. По-видимому, обсидиан доставляли сюда соседи, а обработка шла уже в Олоргесайле. Найден образец охристого пигмента с высверленным в центре отверстием. Все это указывает, что здесь мы столкнулись с важнейшим моментом перехода от нижнего палеолита к среднему, — ключевым этапом нашей праистории и появлением людей современного типа.