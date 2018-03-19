В Марокко нашли древнейшие следы ДНК homo sapiens

Международная группа археологов и генетиков обнаружила следы в пещере «Грот голубей» около деревни Тафоралт в провинции Беркан , Восточный регион. Следы ДНК Homo sapiens насчитывают около 15 тысяч лет, сообщает ИА Maghreb press со ссылкой на Министерство культуры и коммуникаций королевства.

В группу ученых вошли специалисты из университетов Марокко, Германии Великобритании . По словам Саида Амзази из университета Мухаммеда V в Рабате, знание истории заселения человеком Северной Африки имеет огромное значение для более лучшего понимания вида Homo sapiens.

В результатах исследования говорится, что считающаяся колыбелью человечества Африка хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Однако впервые речь идет об идентификации на континенте весьма древних генетических следов.