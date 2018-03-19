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В Марокко нашли древнейшие следы ДНК homo sapiens
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В Марокко нашли древнейшие следы ДНК homo sapiens 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Самые древние следы ДНК современного человека Homo Sapiens в Африке нашли на северо-востоке Марокко, передает ФБА «Экономика сегодня».
Международная группа археологов и генетиков обнаружила следы в пещере «Грот голубей» около деревни Тафоралт в провинции Беркан, Восточный регион. Следы ДНК Homo sapiens насчитывают около 15 тысяч лет, сообщает ИА Maghreb press со ссылкой на Министерство культуры и коммуникаций королевства.
В группу ученых вошли специалисты из университетов Марокко, Германии и Великобритании. По словам Саида Амзази из университета Мухаммеда V в Рабате, знание истории заселения человеком Северной Африки имеет огромное значение для более лучшего понимания вида Homo sapiens.
В результатах исследования говорится, что считающаяся колыбелью человечества Африка хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Однако впервые речь идет об идентификации на континенте весьма древних генетических следов.
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