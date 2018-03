Галактики любых размеров вращаются за одно и то же время

КНР и Астрономы из Австралии США изучили динамику вращения галактик разных размеров и выяснили, что «края» более крупных галактик вращаются быстрее, чем у более мелких, из-за чего полный оборот они делают за одно и то же время. Открытие может заметно упростить изучение галактик в будущем. Соответствующая статья опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Авторы новой работы изучили вращение дисков нескольких десятков галактик разных размеров — от карликовых неправильной формы (некоторые из них вращаются вокруг Млечного Пути) до крупных спиральных галактик (как сам Млечный Путь). Чтобы определить соотношение скоростей вращения внешних слоев галактического диска к радиусу соответствующей галактики, исследователи использовали данные из Survey of Ionization in Neutral Gas Galaxies (SINGG), Parkes All Sky Survey (HIPASS) и Survey of Ultraviolet Emission in Neutral Gas Galaxies (SUNGG). Все эти три исследования проводились ранее с помощью телескопов, работающих в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, а также с помощью 64-метрового радиотелескопа Обсерватории Паркса (Австралия). Исходно эти работы были ориентированы на изучение межзвездного газа, однако сделанные в их ходе снимки пригодны и для поиска звезд.

Анализ показал, что чем галактика крупнее, тем быстрее вращаются внешние части ее диска. Для самых огромных из них скорость движения этих частей диска доходит до 300 километров в секунду, а для «малышей» — лишь до 10 километров в секунду. Вследствии этого, все узученные в работе галактики делали один полный оборот за миллиард лет независимо от своих размеров. Этот вывод поможет астрономам в будущем заметно упростить изучение вновь открытых галактик — представляя себе часть их параметров заранее, проще будет собрать данные наблюдений по ним и меньше времени придется потратить на их обработку на вычислительных мощностях.

Другой важный результат работы — обнаружение старых звезд во внешних частях галактических дисков. До сих пор считалось, что они там должны быть скорее исключением, чем нормой. Окраины галактик часто наполнены газом, поэтому там формируются новые звезды. Предполагалось, что именно они и будут составлять большинство звездного населения внешних частей галактических дисков.

Однако в действительности обнаруженное там количество молодых и старых светил было примерно одинаковым, что указывает на какие-то механизмы дрейфа старых звезд из центральных областей галактик к периферии.