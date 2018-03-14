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Создан «самый белый» материал в природе
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Создан «самый белый» материал в природе 

Naked-Science.ru 14 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Ученые воспроизвели структуру чешуек белых надкрыльев жуков и получили «самый белый» из существующих материалов.
У «самого черного материала» в мире Vantablack — настолько черного, что покрытые им предметы глаз перестает различать как трехмерные формы, — появился достойный антипод. Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый структурно окрашенный материал, белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. И для этого они обратили внимание на белых насекомых, обитающих в Юго-Восточной Азии.
Своим ярко-белым панцирем пластинчатоусые жуки Cyphochilus широко известны. Еще в 2014 году Сильвия Винолини (Silvia Vignolini) и ее коллеги связали необычный цвет этих жуков с оптической анизотропией плотно расположенных ориентированных волокон склеротина — модифицированной формы хитина — в их жестких надкрыльях. Такая структура обеспечивает одинаково эффективное рассеяние фотонов разной длины волны. В результате белизна этих насекомых превышает белизну любого искусственного материала, который обычно для этого окрашивается пигментами, содержащими диоксид титана или оксид цинка.
Теперь же Винолини и ее соавторам удалось получить искусственный аналог надкрыльев Cyphochilus, структурно окрашенный белый материал, о котором они пишут в статье, опубликованной журналом Advance Materials. Хитиновую структуру ученые воспроизвели с использованием нитей целлюлозы, манипулировать с которыми на производстве удается намного лучше. Таким путем они получили целлюлозные мембраны различной степени прозрачности, в зависимости от комбинации нитей разной толщины, и добились «максимально белого» варианта.
Как и отражающая поверхность чешуек у жуков, полученные мембраны крайне тонки — порядка микрометров. Однако измерения, проведенные авторами, показали, что смешанный белый свет они отражают в 20–30 раз эффективнее самой качественной отбеленной бумаги. Ученые уверены, что вскоре им удастся доработать технологию и довести ее до практического применения, — как несколько лет назад это сделали создатели «радикально черного» Vantablack.
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