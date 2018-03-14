Опубликовано видео схватки военных и НЛО

Пентагон сообщил, что близок к разгадке движения НЛО. 9 марта на сайте организации To The Stars Academy of Art and Science появился очередной ролик встречи с инопланетянами. Его сделал в 2015 году истребитель F/A-18 Hornet у Восточного побережья США на высоте 7 500 м. На кадрах виден неопознанный летающий объект, двигающийся с невероятной скоростью. Ранее на этом же сайте показывали другие ролики, демонстрирующие, как американские самолёты контролируют НЛО.

В декабре прошлого года Министерство обороны США признало существование программы Advanced Aviation Threat Identification Program («Расширенная программа идентификации авиационных угроз»), в рамках которой изучались НЛО. Программа реализовывалась с 2007 по 2012 годы, на неё потратили 22 миллиона долларов.