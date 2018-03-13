Самцы черных вдов предпочитают «пожилых роковых дам»

Выбирая между неопасной самкой-подростком и зрелой паучихой, которая наверняка их съест после спаривания, самец черной вдовы отдает предпочтение последней

Экологи и энтомологи из нескольких исследовательских учреждений Израиля определили, что самцы пауков Latrodectus geometricus предпочитают спариваться со взрослыми самками, а не с теми, чьи яйцеклетки еще только созревают. Такая репродуктивная стратегия не приносит выгоды пауку, а, напротив, снижает его шансы на выживание после копуляции. Причины ее использования пока неясны. Научная статья опубликована в журнале Animal Behavior.

Latrodectus geometricus относятся к роду черных вдов. Эти пауки знамениты тем, что после спаривания самки нередко поедают партнеров, чтобы получить больше питательных веществ для будущего потомства. Таким образом, самцы практически не могут повлиять на судьбу собственных отпрысков. Единственное, что они способны сделать — увеличить их количество за счет спаривания с наиболее плодовитой самкой, либо предпочесть избежать смерти, спарившись с «молодой».

Израильские ученые решили выяснить, как именно самцы Latrodectus geometricus повышают свой репродуктивный успех и шансы на выживание после передачи спермы. Для этого они отловили в центральной части Израиля и в пустыне Негев около полутора сотен паучат соответствующего вида и несколько недель держали их в лаборатории в индивидуальных контейнерах, чтобы исключить возможность спаривания. Пауков регулярно кормили средиземноморскими плодовыми мухами (Ceratitis capitata) и отмечали, когда они линяют.

На основании этих наблюдений участвующих в эксперименте особей разделили на четыре группы: половозрелые самцы (1−2 недели после финальной линьки), самки-«подростки» (не более одной недели до финальной линьки), молодые половозрелые самки (не более двух недель после финальной линьки) и «пожилые» половозрелые самки (более 2 месяцев после финальной линьки). Всего было 78 самок, и к каждой из них в определенный момент подсаживали потенциального полового партнера.

То, что происходило далее, фиксировали и затем подсчитывали число попыток копуляции (их предпринимали самцы), длительность спаривания и поведение обоих особей во время и после него. Далее самцов отпускали на волю, а самки продолжали жить в лаборатории до естественной смерти. У каждой из них подсчитывали число потомков, чтобы оценить плодовитость.

Выяснилось, что чаще всего Latrodectus geometricus спариваются с самками наиболее солидного возраста. Это не способствует репродуктивному успеху самцов. Во-первых, «старые» паучихи чаще предпринимали попытки убить и съесть своего полового партнера. Во-вторых, они давали меньше потомства, чем более молодые особи. К тому же, копуляция с ними длилась меньше, чем с самками младшего возраста. Зрелые самки были более плодовиты и чуть менее агрессивны по отношению к самцам, то есть с ними было бы наиболее выгодно спариваться. Однако на практике самцы это делали реже. Также они старались избегать паучих-«подростков» несмотря на то, что последние почти никогда не пытались съесть самца, и потомства у них появлялось не меньше, чем у зрелых — только это происходило чуть позже, после финальной линьки.

Почему самцы Latrodectus geometricus предпочитают неоптимальных половых партнеров, пока неясно. Авторы работы предполагают, что зрелые самки «обманывают» их, выделяя больше сигнальных веществ, привлекающих противоположный пол.