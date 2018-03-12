Российские ученые составили карту сорняков-оккупантов

Чехии, Австрии, Германии и Ботаники из России Китая обработали данные о встречаемости 354 инвазивных (чужеродных и быстро распространяющихся) видов растений в 45 регионах России. Данная работа позволила заполнить крупный пробел в знаниях об экологии растений Восточной Европы и Северной Азии. Научная статья опубликована в журнале Biological Invasions.

Ученые выяснили, что суммарно в этих регионах 354 вида-«пришельца». Из них 277 встречаются в европейской части России, 70 характерны для Сибири, а 79 растут на Дальнем Востоке. Некоторые растения распространились на все названные крупные территории или хотя бы на две из них. В среднем в одном субъекте федерации обитает 27 инвазивных видов. Наиболее разнообразны они в Калужской области : там видов-«пришельцев» 71. В республике Карелия , напротив, их нет.

Самые распространенные (встречаются в 30 или более регионах) — клен ясенелистный (Acer negundo, эти деревья чаще других падали при московском урагане 2017-го года), эхиноцистис (Echinocystis lobata, его часто путают с «бешеным огурцом»), элодея канадская (Elodea canadensis, водное цветковое растение) и мелколепестник канадский (Erigeron canadensis).

В современном мире люди и грузы перемещаются между странами и континентами быстро, постоянно и в больших количествах. Вместе с ними переносятся и семена растений. Попадая в новые подходящие по климату места обитания, эти растения активно размножаются, так как естественных врагов у них там практически никогда не находится. За счет высокой плодовитости и отсутствия опасных для них паразитов и травоядных виды-«пришельцы» с большой скоростью распространяются по новым территориям и меняют там баланс экосистем: такие растения редко едят домашние животные, поэтому они мешают расти местным видам. Это, в свою очередь, снижает доступность корма, привычного травоядным, живущим на данной территории. Поэтому информация о распространенности инвазивных видов растений будет полезна для защиты культурных растений от вытеснения и для предотвращения быстрых масштабных изменений в природных сообществах.

Ранее «Чердак» уже писал об инвазивных видах растений, характерных для Сибири. Наиболее известные инвазивные виды в России в целом — борщевик Сосновского, золотарник канадский и недотрога (несколько видов).