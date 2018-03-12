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Небольшое потепление затопит миллионы домов
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При потеплении на лишние полградуса океан затопит дома 5 млн человек 

Индикатор 12 марта 2018
Фото: Pxhere
Американские и немецкие климатологии представили три потенциальных сценария глобального потепления, сравнили их с доиндустриальным уровнем и оценили их последствия. По мнению ученых, требования Парижского соглашения (удержать рост глобальной температура намного ниже 2 °С) слишком мягкие, и ужесточение их на полградуса позволило бы сохранить от затопления дома пяти миллионов человек. Подробности работы опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
Авторы работы стремились предсказать, как глобальное потепление скажется на жизни прибрежных районов Земли. Они собрали статистику уровня моря на заселенных побережьях и спрогнозировали частоту штормов и других экстремальных явлений в XX веке при трех возможных сценариях — при потеплении на 1,5 °С, 2 °С и 2,5 °С по сравнению с до индустриальным уровнем.
Ученые обнаружили, что к 2050 году различие в потеплении на 1,5 °С и 2 °С будет означать затопление домов пяти миллионов человек, в том числе 60 тысяч, принадлежащих к небольшим народам, живущим на островах.
Авторы работы уверены, что с потеплением участятся и экстремальные погодные явления. Они прогнозируют, что такие наводнения, которые случаются в Нью-Йорке раз в столетие, при повышении средней температуры на 1,5 °С будут случаться ежегодно, на 2 °С — дважды в год.
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