Небольшое потепление затопит миллионы домов

При потеплении на лишние полградуса океан затопит дома 5 млн человек

Американские и немецкие климатологии представили три потенциальных сценария глобального потепления, сравнили их с доиндустриальным уровнем и оценили их последствия. По мнению ученых, требования Парижского соглашения (удержать рост глобальной температура намного ниже 2 °С) слишком мягкие, и ужесточение их на полградуса позволило бы сохранить от затопления дома пяти миллионов человек. Подробности работы опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Авторы работы стремились предсказать, как глобальное потепление скажется на жизни прибрежных районов Земли. Они собрали статистику уровня моря на заселенных побережьях и спрогнозировали частоту штормов и других экстремальных явлений в XX веке при трех возможных сценариях — при потеплении на 1,5 °С, 2 °С и 2,5 °С по сравнению с до индустриальным уровнем.

Ученые обнаружили, что к 2050 году различие в потеплении на 1,5 °С и 2 °С будет означать затопление домов пяти миллионов человек, в том числе 60 тысяч, принадлежащих к небольшим народам, живущим на островах.