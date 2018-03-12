Найдена потенциально обитаемая планета

Астрономы нашли потенциально обитаемую планету неподалеку от Солнца

"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", — рассказывает Теруюки Хирано из Технологического института Токио (Япония). Орбитальная обсерватория "Кеплер" обнаружила 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы, одна из которых находится внутри "зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земной атмосферой, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако специалисты нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры. После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как специалистам НАСА приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа.

Хирано и его коллеги заметно расширили число небольших планет размером с Землю, открытых "Кеплером" в рамках К2, анализируя данные, собранные орбитальным телескопом в первые три года работы после его "воскрешения".

Как отмечают ученые, их интересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а красных карликов — небольших и тусклых звезд, живущих очень долго по сравнению с другими типами светил и отличающихся спокойным характером. За последние два года астрономы открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет, таких как Proxima b и семь небольших миров у звезды TRAPPIST-1, которые заставили планетологов считать, что первый полноценный аналог Земли будет открыт у красного карлика, а не двойника Солнца.

Как отмечает Хирано, "Кеплер" изначально был предназначен для поиска планет у более ярких и крупных светил, что усложнило поиски планет у тусклых красных карликов, чья яркость почти не меняется в тот момент, когда их спутники проходят по их диску и "заслоняют" свет.

Ученые решили эту проблему, объединив данные, собранные орбитальным телескопом, со снимками тех же красных карликов, которые были получены при помощи нескольких наземных обсерваторий, работающих в инфракрасном и оптическом диапазонах. Это позволило им понять, какие понижения в яркости были вызваны планетами, а какие — процессами в недрах светил.

В общей сложности, японским планетологам удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень небольшом расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней. Практически все из них, как отмечают исследователи, вряд ли могут поддерживать жизнь — по температуре и климату они, скорее всего, напоминают Венеру, а не Землю.

Единственным исключением является система K2-155, расположенная в созвездии Тельца и удаленная от Земли примерно на 200 световых лет. В ней обитает сразу три "суперземли", самая далекая из которых, K2-155d, находится в центральной части "зоны жизни" и, как считают планетологи, похожа по своему климату и гидрологическим условиям на Землю.

Проверить все эти открытия, по словам Хирано, можно будет в самом ближайшем будущем, в конце этого года, когда НАСА запустит на орбиту телескоп TESS, наследник "Кеплера". Он сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет и проверит, является ли K2-155d полноценной "большой сестрой" Земли или нет.