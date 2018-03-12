В РФ создали нанокомпозит для очистки воды

Сибирские ученые создали новый нанокомпозит для нефтехимии и очистки воды

Ученые Института катализа Сибирского отделения (ИК СО) РАН создали новый композитный материал на основе легкого пористого аэрогеля с нанокристаллами цеолита (соединения кремния, кислорода, алюминия — прим. ТАСС ), сообщила ТАСС автор исследования, научный сотрудник ИК СО РАН Ксения Сашкина. Этот композит в перспективе может использоваться как эффективный катализатор, в том числе в нефтехимии и для очистки воды.

"Мы разработали композитные материалы в форме монолитов и микросфер на основе нанокристаллов цеолита кремния, кислорода, алюминия и железа — и аэрогеля. Материал очень легкий, средний размер пор аэрогельной матрицы составляет от 10 до 50 нанометров — в этой сетке молекулы могут свободно двигаться. Предполагается, что благодаря уменьшению размера кристаллов цеолита и увеличению размера пор эффективность использования поверхности цеолитного материала будет выше", сказала Сашкина. Аэрогель — это легкий, пористый и прочный материал с большой внутренней поверхностью, который изготавливают в ИК СО РАН на основе диоксида кремния. Цеолиты широко применяются в нефтехимии, а в соединении с железом — для очистки воды от органических загрязнений.

По ее словам, в самом кристалле цеолита поры узкие, поэтому химические вещества не проникают полностью через весь кристалл. В новом нанокомпозите эта проблема решена, размер пор позволяет использовать всю поверхность нанокристаллов. Ученые продолжают исследовать свойства материала. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале Microporous and Mesoporous Materials.