В Керченском проливе обнаружили дальневосточного моллюска

Экологический мониторинг ведется в Керченском проливе в зоне строительства моста в Крым с 2014 года, в зону исследований попали Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, частично Керченский и Таманский полуострова.

"Ученые не зафиксировали существенных изменений в функционировании морских и наземных экосистем. Это говорит о соблюдении строителями Крымского моста полного комплекса природоохранных мероприятий", — говорится в сообщении.

За четвертый квартал 2017 года ученые провели исследования в 284 точках, которые находятся в зонах строительства Крымского моста. Были отобраны и проанализированы 419 проб воды, почвы и воздуха. Воздействие на окружающую среду в результате проведения строительных работ носит локальный характер и не имеет системности, сообщил инфоцентр.