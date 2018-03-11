Жизненный цикл Вселенной показали в десятиминутном видео

Почти 14 миллиардов лет жизни Вселенной показали в десятиминутном видео

Видеолюбитель Джон Босуэлл, известный на YouTube под ником melodysheep, опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Запись охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.

Каждая секунда видео равна 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.