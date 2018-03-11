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Жизненный цикл Вселенной показали в десятиминутном видео
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Почти 14 миллиардов лет жизни Вселенной показали в десятиминутном видео 

РИА Новости 31 минуту назад
Видеолюбитель Джон Босуэлл, известный на YouTube под ником melodysheep, опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.
Запись охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик.
Каждая секунда видео равна 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет.
Ранее британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что до Большого взрыва и появления Вселенной не существовало ничего. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.
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