«Болезнь Икс» убьет миллионы человек

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Человечеству угрожает «болезнь Икс» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Silvia Izquierdo / AP
Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении смертельной «болезни Икс», сообщает Daily Star.
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Как рассказал таблоиду исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант ВОЗ Йон-Арне Роттинген, ВОЗ распространила среди врачей предупреждение о новом эпидемическом заболевании с неизвестным возбудителем.
По его словам, пока не выявлен вызывающий болезнь патоген, в связи с чем предстоящая вспышка заболевания может быть «невиданной».
Между тем ученый подчеркнул, что в данный момент ВОЗ работает над подготовкой вакцины от «болезни Икс» и тестов, которые смогут диагностировать заболевание.
На прошлой неделе ученые Гарвардского университета отчитались о создании вакцины, способной практически полностью уничтожить рак. Разработка представляет собой персонализированную вакцину, действие которой основано на специфичных для каждой опухоли дефектных пептидных молекулах (неоантигенах). Лекарство способствует их распознаванию и реакции иммунитета, направленной против новообразования, а испытания на мышах показали его большую эффективность по сравнению с обычным лечением — животные прожили 150 вместо 30 дней.
 Ещё 19 источников 
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