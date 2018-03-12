«Болезнь Икс» убьет миллионы человек

Человечеству угрожает «болезнь Икс»

Как рассказал таблоиду исполнительный директор Норвежского исследовательского совета и научный консультант ВОЗ Йон-Арне Роттинген, ВОЗ распространила среди врачей предупреждение о новом эпидемическом заболевании с неизвестным возбудителем.

По его словам, пока не выявлен вызывающий болезнь патоген, в связи с чем предстоящая вспышка заболевания может быть «невиданной».

Между тем ученый подчеркнул, что в данный момент ВОЗ работает над подготовкой вакцины от «болезни Икс» и тестов, которые смогут диагностировать заболевание.