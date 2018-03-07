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Астрономы рассказали о магнитных бурях
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Астрономы рассказали о магнитных бурях в марте 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: NASA / GSFC/TRACE
Слабые магнитные бури накроют Землю 18, 22 и 26 марта, возбуждённая магнитосфера ожидается 15, 16, 17 и 21 марта, прогнозируют астрономы.
Ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года. До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля. Предыдущее событие зарегистрировано 15 января, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Астрономы отмечают, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня 1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
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