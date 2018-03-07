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Предсказано наступление глобального катаклизма
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Предсказано наступление глобального катаклизма 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Ученые Университета Отаго выяснили, что глобальное потепление может привести к катастрофическому падению уровня растворенного кислорода в морской воде. Это вызовет массовое вымирание морской фауны. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Геологи проанализировали содержание изотопов урана в отложениях на территории Англии и Италии, возраст которых достигает около 100 миллионов лет. Это позволило оценить содержание кислорода в древних океанах, а также причины его истощения.
Оказалось, что во время второго океанского аноксического события, произошедшего 94 миллиона лет назад, в океаны попадало большое количество соединений углерода, чему способствовало высокое содержание углекислого газа атмосферы.
По словам ученых, сейчас рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека происходит гораздо быстрее, и степень дезоксигенации, характерная для мелового периода, будет достигнута через сотни тысяч, а не миллионы лет. Уже сейчас в Мировом океане возникают мертвые зоны — области, где в воде содержится очень мало кислорода. Согласно результатам исследования экологов из Швеции и США, число мертвых зон в последние годы превысило четыре сотни.
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