Ещё
Астрономы могли открыть второй межзвездный астероид
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: Fotolia / 3000ad
Астрономы из проекта PAN-STARRS обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние в сентябре 2019 года, когда он пролетит между орбитами Юпитера и Сатурна, сообщает известный астроном Рон Баалке.
"Вполне возможно, что это небесное тело не является реальным межзвездным астероидом — он мог оказаться на подобной орбите в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. С другой стороны, эти взаимодействия, если они произошли, скорее всего, превратили его в межзвездный объект, который покинет пределы Солнечной системы в ближайшее время", — комментирует открытие Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).
В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.
До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.
Практически в то же время, как отмечает Баалке в своем микроблоге, участники проекта начали наблюдать за другим объектом с "подозрительной" орбитой. Сейчас он носит временное имя A/2017 U7. Он представляет собой астероид, который движется по крайне вытянутой орбите, уводящей его за пределы Солнечной системы.
Последующие наблюдения за A/2017 U7 на протяжении всей зимы помогли астрономам подтвердить этот факт и вычислить его точную орбиту. По текущим оценкам астрономов, этот астероид сблизится с Солнцем 10 сентября 2019 года, дойдя до точки между орбитами Юпитера и Сатурна, и затем покинет Солнечную систему.
Как и в случае с Оумуамуа, ученые смогли заметить этот объект благодаря необычной траектории движения — его орбита сильно наклонена по отношению к "блину" остальной Солнечной системы, что сделало его хорошо заметным для автоматизированных телескопов.
Не все ученые считают, что A/2017 U7 является межзвездным небесным телом. Часть астрономов предполагает, что этот астероид является "жителем" облака Оорта, свалки космических "стройматериалов", возникшей на дальних окраинах Солнечной системы после ее рождения. По их мнению, он был выброшен оттуда в результате гравитационных взаимодействий с соседями и планетами-гигантами.
Более того, вполне возможно, что он не покинет ее пределов и начнет свое обратное путешествие к Солнцу после того, как он удалится от него на 18-20 тысяч астрономических единиц, средних расстояний между светилом и Землей, что как раз соответствует границе облака Оорта. В пользу этого также говорят необычная скорость и направление полета этого астероида.
В начале февраля этого года, как отмечает Баалке, астрономы открыли еще один объект такого рода, астероид A/2018 C2. Он движется по схожей орбите, но при этом он подойдет к Солнцу и Земле ближе, чем его "кузен" A/2017 U7 — в июне 2018 года он сблизится с Марсом, за чем будут наблюдать ученые со всего мира.
Эти наблюдения, как надеются планетологи, помогут понять, является ли этот объект межзвездным астероидом или обычной кометой из облака Оорта, которые часто оказываются выброшены за пределы Солнечной системы в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером и прочими газовыми гигантами.
РИА Новости: последние новости
Человечеству грозит новая глобальная эпидемия, заявили в ВОЗ В Антарктиде птицы "обокрали" латвийских исследователей Физики из России "закрутили" свет и превратили его в крючок для бактерий
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России237
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак218
Путин увидел будущее411
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение