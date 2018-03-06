Астрономы могли открыть второй межзвездный астероид

Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид

"Вполне возможно, что это небесное тело не является реальным межзвездным астероидом — он мог оказаться на подобной орбите в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. С другой стороны, эти взаимодействия, если они произошли, скорее всего, превратили его в межзвездный объект, который покинет пределы Солнечной системы в ближайшее время", — комментирует открытие Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США). Астрономы из проекта PAN-STARRS обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние в сентябре 2019 года, когда он пролетит между орбитами Юпитера и Сатурна, сообщает известный астроном Рон Баалке.

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

A new hyperbolic asteroid has been discovered!



A/2017 U7

Eccentricity: 1.00176

Inclination: 143 degrees

Will pass between the orbits of Jupiter and Saturn in Sep 2019. pic.twitter.com/w3tGSu05g9— Rocket Ron 🚀 (@RonBaalke) 5 марта 2018 г.

Практически в то же время, как отмечает Баалке в своем микроблоге, участники проекта начали наблюдать за другим объектом с "подозрительной" орбитой. Сейчас он носит временное имя A/2017 U7. Он представляет собой астероид, который движется по крайне вытянутой орбите, уводящей его за пределы Солнечной системы.

Последующие наблюдения за A/2017 U7 на протяжении всей зимы помогли астрономам подтвердить этот факт и вычислить его точную орбиту. По текущим оценкам астрономов, этот астероид сблизится с Солнцем 10 сентября 2019 года, дойдя до точки между орбитами Юпитера и Сатурна, и затем покинет Солнечную систему.

Как и в случае с Оумуамуа, ученые смогли заметить этот объект благодаря необычной траектории движения — его орбита сильно наклонена по отношению к "блину" остальной Солнечной системы, что сделало его хорошо заметным для автоматизированных телескопов.

A new hyperbolic asteroid has been discovered!



A/2018 C2

Eccentricity: 1.00146

Inclination: 34 degrees pic.twitter.com/V7YvVXGP3E— Rocket Ron 🚀 (@RonBaalke) 5 марта 2018 г. Не все ученые считают, что A/2017 U7 является межзвездным небесным телом. Часть астрономов предполагает, что этот астероид является "жителем" облака Оорта, свалки космических "стройматериалов", возникшей на дальних окраинах Солнечной системы после ее рождения. По их мнению, он был выброшен оттуда в результате гравитационных взаимодействий с соседями и планетами-гигантами.

Более того, вполне возможно, что он не покинет ее пределов и начнет свое обратное путешествие к Солнцу после того, как он удалится от него на 18-20 тысяч астрономических единиц, средних расстояний между светилом и Землей, что как раз соответствует границе облака Оорта. В пользу этого также говорят необычная скорость и направление полета этого астероида.

В начале февраля этого года, как отмечает Баалке, астрономы открыли еще один объект такого рода, астероид A/2018 C2. Он движется по схожей орбите, но при этом он подойдет к Солнцу и Земле ближе, чем его "кузен" A/2017 U7 — в июне 2018 года он сблизится с Марсом, за чем будут наблюдать ученые со всего мира.

Эти наблюдения, как надеются планетологи, помогут понять, является ли этот объект межзвездным астероидом или обычной кометой из облака Оорта, которые часто оказываются выброшены за пределы Солнечной системы в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером и прочими газовыми гигантами.