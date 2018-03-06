Когда растает вся вечная мерзлота в РФ и США

Ученые рассказали, когда растает вся вечная мерзлота в России и США

"Вечная мерзлота на юге Сибири и Аляски уже тает, и никто не сомневается в том, что она может исчезнуть в ближайшее время. С другой стороны, все считали, что самые холодные и стабильные области вечной мерзлоты защищены от глобального потепления, и поэтому мы не ожидали, что на них что-то будет влиять в ближайшие два столетия", — заявил Николас Паразу (Nicholas Parazoo) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США). Фактически все запасы вечной мерзлоты на Аляске и в Сибири начнут таять неожиданно быстро, в последующие два века, что приведет к выбросу рекордного количества парниковых газов в атмосферу, заявляют ученые НАСА в статье, опубликованной в журнале Cryosphere.

В последние годы климатологи всерьез обеспокоились тем, что потепление Арктики приведет к быстрому исчезновению всех запасов вечной мерзлоты, возникших в почве Сибири, севера США и приполярных регионов Канады во времена последнего оледенения. По текущим прогнозам, примерно треть вечной мерзлоты в южных регионах Аляски исчезнет к концу текущего столетия.

Таяние вечной мерзлоты, как сегодня считают ученые, высвободит огромное количество органики, вмерзшей в почву и накапливавшейся там за миллионы лет оледенения. Эти растительные и животные останки начнут гнить, выделяя метан и углекислоту в атмосферу, а также гореть в ходе стихийных пожаров, что еще больше ускорит глобальное потепление.

С другой стороны, как отмечают Паразу и его коллеги, климатологи достаточно давно считают, что далеко не вся вечная мерзлота исчезнет — самые холодные уголки Арктики, как предполагали ученые, должны были сохранить свои запасы вечной мерзлоты на протяжении как минимум тысячи лет. Специалисты НАСА выяснили, что это не так, изучив данные, которые собирали советские и американские метеостанции в разных уголках Сибири и Аляски в последние 60 лет.

Используя эти замеры температур, команда Паразу создала компьютерную климатическую модель, которая помогла им проследить за тем, как будет меняться состояние всех запасов вечной мерзлоты в последующие 200-300 лет.

К большому удивлению ученых, практически все запасы вечной мерзлоты на севере Сибири и на всей территории Аляски начнут таять или полностью растают к 2300 году, превратившись в так называемый "талик", незамерзающий слой почвы, покрывающий остатки промерзлого грунта, что приведет к выбросу огромных количеств метана, углекислоты и других парниковых газов в атмосферу.

По оценкам специалистов НАСА, область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в 10 раз к середине текущего столетия, причем большая часть этих изменений произойдет не в "теплой", а в "холодной" половине заполярья. В общей сложности эти процессы затронут территорию площадью в 6,8 миллиона квадратных километров, примерно половину севера Сибири и Аляски, где сейчас сосредоточено свыше 120 миллиардов тонн органики.

В результате этого общий объем выбросов парниковых газов к 2300 году, вырабатываемых тающей Арктикой, примерно в 10 раз превысит то количество СО2 и метана, которое было произведено человечеством в 2016 году. Это, как считают ученые, может катастрофическим образом повлиять на климат планеты, сделав глобальное потепление действительно неостановимым.

Как подчеркивают климатологи, эти прогнозы не являются самым плохим сценарием из всех возможных — наоборот, они не учитывают многих факторов, способных ускорить таяние вечной мерзлоты, а также некоторые другие источники органики в почве Арктики. Более детальные оценки, которые ученые НАСА надеются получить в ближайшее время, могут оказаться еще более тревожными для человечества.