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Математик вычислил сроки начала третьей мировой войны
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Американский математик вычислил сроки начала третьей мировой войны 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Третья мировая война может начаться на Земле до 2150 года. Такой срок назвал математик из Колорадского университета Аарон Клаузет, передает НСН.
>> Названо место начала Третьей мировой войны
Ученый утверждает, что периоды конфликтов и мира в истории человечества чередуются. К таким выводам он пришел на основе анализа исторических данных о вооруженных столкновениях между государствами в период с 1823 по 2003 годы.
По мнению Клаузета, следующий крупный межгосударственный конфликт может начаться до 2150 года, а для смены периода "длительного мира" необходимо около 140 лет бесконфликтного существования.
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