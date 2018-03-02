Серые дельфины добывают еду по плану

Серые дельфины способны анализировать информацию о расположении добычи, которую получили во время предыдущего погружения. Это дает им возможность планировать свои действия, учитывая предыдущий опыт. К такому выводу пришли ученые из США Великобритании и опубликовали соответствующую статью в Journal of Experimental Biology.

Водные животные, которые дышат атмосферным воздухом, не могут длительное время находиться на глубине, поскольку запас кислорода в легких ограничен. В связи с этим каждое погружение они рискуют не успеть всплыть. И это-то и заставляет их планировать эффективное пребывание под водой.

Ученые установили на спинах серых дельфинов датчики, которые фиксируют перемещения животных, глубину, на которой они находятся, и издаваемые ими сигналы. На дно моря специалисты погрузили роботов, которые могут с помощью эхолокации обнаруживать скопления кальмаров и другой потенциальной добычи дельфинов.

В итоге выяснилось, что эхолокацию дельфины начинают практически сразу после погружения, задолго до того, как достигнут дна. Возможно, они делают это для того, чтобы оценить глубину. Сигналы они подают ровно до того момента, как найдут скопление еды.

После того, как дельфины проглотят моллюсков, они всплывают, но эхолокацию не прекращают до тех пор, пока не достигнут поверхности. Они словно сканируют воду слоями. Ученые считают, что это может сигнализировать о том, что животные оценивают наилучшее место для следующего погружения. Ведь дельфины почти не ныряют в поисках еды там, где в прошлый раз не нашли добычу.

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что серые дельфины используют информацию, полученную при предыдущих погружениях в поисках пищи, чтобы в следующий раз быстрее отыскать моллюсков и насытиться до того, как в легких закончится воздух.

Ранее сообщалось, что дельфины узнают себя в зеркале раньше, чем дети. Специалисты заметили, что это происходит уже через семь месяцев после появления детенышей животных на свет.