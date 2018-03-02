Ещё
Серые дельфины добывают еду по плану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серые дельфины добывают еду по плану 

Мир24 2 марта 2018
Фото: Сайт президента РФ
Серые дельфины способны анализировать информацию о расположении добычи, которую получили во время предыдущего погружения. Это дает им возможность планировать свои действия, учитывая предыдущий опыт. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании и опубликовали соответствующую статью в Journal of Experimental Biology.
Водные животные, которые дышат атмосферным воздухом, не могут длительное время находиться на глубине, поскольку запас кислорода в легких ограничен. В связи с этим каждое погружение они рискуют не успеть всплыть. И это-то и заставляет их планировать эффективное пребывание под водой.
Ученые установили на спинах серых дельфинов датчики, которые фиксируют перемещения животных, глубину, на которой они находятся, и издаваемые ими сигналы. На дно моря специалисты погрузили роботов, которые могут с помощью эхолокации обнаруживать скопления кальмаров и другой потенциальной добычи дельфинов.
В итоге выяснилось, что эхолокацию дельфины начинают практически сразу после погружения, задолго до того, как достигнут дна. Возможно, они делают это для того, чтобы оценить глубину. Сигналы они подают ровно до того момента, как найдут скопление еды.
После того, как дельфины проглотят моллюсков, они всплывают, но эхолокацию не прекращают до тех пор, пока не достигнут поверхности. Они словно сканируют воду слоями. Ученые считают, что это может сигнализировать о том, что животные оценивают наилучшее место для следующего погружения. Ведь дельфины почти не ныряют в поисках еды там, где в прошлый раз не нашли добычу.
Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что серые дельфины используют информацию, полученную при предыдущих погружениях в поисках пищи, чтобы в следующий раз быстрее отыскать моллюсков и насытиться до того, как в легких закончится воздух.
Ранее сообщалось, что дельфины узнают себя в зеркале раньше, чем дети. Специалисты заметили, что это происходит уже через семь месяцев после появления детенышей животных на свет.
Мир24: последние новости
Человечеству грозит новая смертоносная пандемия В Антарктиде птицы обокрали латвийских геологов 22 млн лет в секунду: история Вселенной уместилась в коротком ролике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России253
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1265
Поклонская «подложила свинью» Собчак235
Трамп разводится10
Путин увидел будущее431
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение