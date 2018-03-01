Ещё
Найдены первые признаки переворота полюсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены первые признаки переворота полюсов 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Ученые Рочестерского университета (США) пришли к выводу, что изменения в силе магнитного поля, наблюдавшиеся в районе Южно-Атлантической аномалии, могут предвещать скорый переворот магнитных полюсов Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Южно-Атлантическая аномалия простирается от Южной Америки до южной части Африки. В этом районе магнитное поле сильно ослабевает и на уровне моря равно величине на высоте 1 тысячи километров вне аномалий. Исследователи выяснили, что за последние 160 лет магнитное поле планеты в регионе снижало свою силу с угрожающей скоростью.
Ученые проанализировали образцы обожженной глины в долине реки Лимпопо, протекающей по территории ЮАР, Ботсваны, Зимбабве и Мозамбика. В период железного века (с 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры) на этой территории проживали древние племена Банту, которые сжигали глину при высоких температурах. При этом фиксируется направление кристаллов, чувствительных к магнитному полю.
Оказалось, что в районе Южно-Атлантической аномалии происходили изменения в силе магнитного поля в 400-450 годах нашей эры, в 700-70 годах нашей эры, и в 1225-1550 годах нашей эры. По мнению исследователей, такие колебания свидетельствуют, что этот регион оказывает влияние на всю магнитосферу Земли.
Ранее в феврале геофизик Дэниел Бейкер (Daniel Baker) из Колорадского университета в Боулдере (США) заявил, что ослабление магнитного поля может быть признаком скорой геомагнитной инверсии. При этом переворот полюсов спровоцирует массовые сбои в работе электрических систем по всей планете.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России256
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1266
Поклонская «подложила свинью» Собчак239
Трамп разводится10
Путин увидел будущее434
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение