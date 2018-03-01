Ещё
Происхождение Луны объяснили космическим пончиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Происхождение Луны объяснили космическим пончиком 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: Lynette Cook / Gemini Observatory / AURA
Ученые Калифорнийского и Гарвардского университетов предложили новую версию формирования Луны взамен. Согласно результатам теоретического моделирования, спутник Земли образовался внутри синестии — облака газа и расплавленной породы, по форме напоминающего пончик или эритроцит. Статья астрономов опубликована в Journal of Geophysical Research: Planets. Кратко о содержании работы рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Синестия как новая разновидность планетарных тел была предложена в 2017 году американскими физиками Симоном Локом (Simon Lock) и Сарой Стюарт (Sarah Stewart). Моделирование показало, что эти объекты возникают, когда угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Это возможно при столкновении двух быстровращающихся объектов. Ученые полагают, что Земля в прошлом также представляла собой синестию, когда в нее врезалась блуждающая планета величиной с Марс.
Планеты в виде синестии могут существовать несколько сотен лет, после чего начинают переходить в сферическую форму. Однако внутри нее возможно образование других небесных тел.
Исследователи полагают, что Луна сформировалась из кусков расплавленной породы у поверхности земной синестии при температуре 2-3 тысячи градусов Цельсия. При этом размер самого «пончика» постепенно уменьшался, в результате чего «зародыш» Луны, окруженный своим собственным облаком расплавленной породы, постепенно вышел из синестии. Эта модель объясняет небольшое различие химического состава пород Земли и ее спутника тем, что последний потерял летучие элементы, которые легко испарились из-за высоких температур.
В декабре 2017 года астрономы Парижского института геофизики показали, что популярная гипотеза о происхождении Луны, согласно которой последняя образовалась в результате столкновения Земли с планетой Тейей величиной с Марс, не может объяснить минеральный состав спутника. Компьютерная модель показала, что планета-странник должна была быть гораздо меньше.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию401
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе17
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури40
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе256
Группа «Пикник» разбилась в ДТП62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение