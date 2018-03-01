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У шимпанзе и бонобо одинаковый язык тела
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У шимпанзе и бонобо одинаковый язык тела 

Индикатор 1 марта 2018
Фото: Wikimedia Commons
Биологи сравнили жесты, которые используют шимпанзе (Pan troglodytes) и его карликовый родственник — бонобо (Pan paniscus). Оказалось, что их жесты совпадают примерно на 90%. Авторы не исключают, что и с естественными движениями человека эти жесты могут существенно пересекаться. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.
Многие животные используют движения тела для того, чтобы передавать сигналы сородичам. В строгом смысле это нельзя назвать языком, поскольку он не следует каким-либо правилам лингвистики и грамматическим нормам. Тем не менее, у жестов есть смысл. Например, шимпанзе может в присутствии других шумно почесать руку — это призыв заняться грумингом, то есть поухаживать за ее шерстью или поискать в ней паразитов.
В новой работе ученые из Канады, Великобритании и Японии сравнили жесты шимпанзе и бонобо. Эти виды произошли от общего предка, жившего не так давно: 1 — 2 миллиона лет назад. Биологи записывали на камеру поведение животных и то, как на него реагировали их сородичи. Оказалось, что многие действия обозначают одно и то же. «Пересечение в значениях жестов весьма существенно и может указывать, что такое поведение обусловлено биологически, — говорит ведущий автор работы Кирсти Грэм из Йоркского университета. — В будущем мы надеемся больше узнать о том, как жесты развиваются в течение жизни обезьян. Также мы начинаем изучать, свойственны ли такие же жесты человеку».
Чтобы понять, действительно ли шимпанзе и бонобо понимают жесты друг друга, нужно отдельное исследование. Также ученые отмечают, что в текущем исследовании жесты классифицировались в достаточно широкие категории, а на уровне менее заметных деталей различие может оказаться существенным.
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