Создана карта лучших районов для земледелия на Марсе

Биологи создали карту лучших районов для земледелия на Марсе

Ученые из Нидерландов рассказали, какие характеристики грунта позволят выращивать овощи на Марсе.

Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах составили карту районов Марса, в перспективе наиболее пригодных для выращивания овощей и злаковых. Биологи учли особенности почвы, наличие льда и другие характеристики. Подробности доступны на сайте университета.

Ранее та же группа исследователей провела серию опытов по выращиванию овощей в почве, максимально похожей на марсианскую. В вулканическом песке удалось вырастить редис, горох и помидоры — анализы показали, что эти овощи можно есть без риска отравления тяжелыми металлами. Также в аналоге марсианского грунта поселили колонию червей, и вскоре она дала потомство.

Новую карту создали на основе общедоступных материалов Лаборатории реактивного движения NASA и Университета штата Аризона. Основным источником информации стали карты элементного состава грунта, покрывающего планету. Биологи использовали карты содержания в почве кальция и тяжелых металлов, а также калия, железа и кремния. Также исследователи учли данные о рельефе планеты, ее климате и радиоактивности почв.

Высокий уровень радиоактивности или содержания тяжелых металлов в почве делал район непригодным для основания поселения. Среди положительных характеристик биологи назвали пологий рельеф, обилие кальция и сравнительно высокие температуры. Данные карты сопоставили с местами, куда прибыли различные исследовательские станции. По мнению биологов, для основания марсианских баз подошел бы район, где высадился Mars Pathfinder — долина Арес. Места посадки Curiosity и «Викинг-2» оказались не столь удачными.

По словам биологов, характеристики района важны для возможного земледелия на Марсе, несмотря на то, что растения там можно выращивать лишь в теплицах. Для роста сельскохозяйственных культур принципиально важен состав реголита — сыпучего грунта на поверхности планеты, возникшего в результате выветривания пород. Также предполагаемое поселение должно иметь постоянный доступ к запасам льда.

В 2017 году другая группа ученых объявила, что ей удалось вырастить в «марсианском» грунте картофель.