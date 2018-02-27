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Создана карта лучших районов для земледелия на Марсе
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Биологи создали карту лучших районов для земледелия на Марсе 

Naked-Science.ru 27 февраля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из Нидерландов рассказали, какие характеристики грунта позволят выращивать овощи на Марсе.
Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах составили карту районов Марса, в перспективе наиболее пригодных для выращивания овощей и злаковых. Биологи учли особенности почвы, наличие льда и другие характеристики. Подробности доступны на сайте университета.
Ранее та же группа исследователей провела серию опытов по выращиванию овощей в почве, максимально похожей на марсианскую. В вулканическом песке удалось вырастить редис, горох и помидоры — анализы показали, что эти овощи можно есть без риска отравления тяжелыми металлами. Также в аналоге марсианского грунта поселили колонию червей, и вскоре она дала потомство.
Новую карту создали на основе общедоступных материалов Лаборатории реактивного движения NASA и Университета штата Аризона. Основным источником информации стали карты элементного состава грунта, покрывающего планету. Биологи использовали карты содержания в почве кальция и тяжелых металлов, а также калия, железа и кремния. Также исследователи учли данные о рельефе планеты, ее климате и радиоактивности почв.
Высокий уровень радиоактивности или содержания тяжелых металлов в почве делал район непригодным для основания поселения. Среди положительных характеристик биологи назвали пологий рельеф, обилие кальция и сравнительно высокие температуры. Данные карты сопоставили с местами, куда прибыли различные исследовательские станции. По мнению биологов, для основания марсианских баз подошел бы район, где высадился Mars Pathfinder — долина Арес. Места посадки Curiosity и «Викинг-2» оказались не столь удачными.
По словам биологов, характеристики района важны для возможного земледелия на Марсе, несмотря на то, что растения там можно выращивать лишь в теплицах. Для роста сельскохозяйственных культур принципиально важен состав реголита — сыпучего грунта на поверхности планеты, возникшего в результате выветривания пород. Также предполагаемое поселение должно иметь постоянный доступ к запасам льда.
В 2017 году другая группа ученых объявила, что ей удалось вырастить в «марсианском» грунте картофель.
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