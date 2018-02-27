В Крыму нашли могилу половецкого воина

Могилу половецкого воина обнаружили на месте будущей федеральной трассы «Таврида» в Крыму

"Очень интересным для нас, сибиряков, было то, что как правило, в каждом кургане совмещались погребения нескольких эпох. Если у нас каждая эпоха создавала свой курган, то у них особенность: на протяжении 3 тысяч лет все последующие погребения не разрушали предыдущие. В одном и том же кургане — эпоха бронзы ("ямная" культура, 2-3 тыс. лет до н. э.), потом скифское время (VI в. до н. э. — начало н. э.), потом средневековые (VIII-XII вв. н. э.) захоронения с конем, в том числе одно захоронение половца с крупной саблей", — сказал он. Необычное погребение средневекового половецкого воина с огромной саблей обнаружили сибирские археологи, проводя раскопки на месте будущей федеральной трассы "Таврида" в Крыму . В одном кургане хоронили людей на протяжении трех тысячелетий, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Петр Шульга.

Ученый пояснил, что способы захоронения во все эпохи отличались. Жителей бронзового века археологи условно называют "ямниками", так как их хоронили в небольших ямах. Тысячелетием позже скифы стали сооружать подземные катакомбы с ходами и погребальными камерами. Средневековых воинов хоронили с оружием и конем. Петр Шульга рассказал, что в одном из курганов животное было расположено выше своего прижизненного владельца специально, чтобы не потревожить более раннее скифское захоронение.

Обнаруженный в Крыму половецкий воин (половцы — кочевой народ тюркского происхождения), по словам ученого, при жизни был коренаст, но невысокого роста. При этом, рукоять сабли длиной 111 см лежала у него на груди, а острие касалось пятки левой ноги. Оружие плохо сохранилось, поэтому, чтобы довезти его до реставраторов в новосибирский музей, археологам пришлось вырезать пласт глины и обить его досками по специальной технологии.