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Ученые обнаружили «агрессивных» гусениц
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Ученые обнаружили «агрессивных» гусениц 

Naked-Science.ru 26 февраля 2018
Фото: Science Magazine
Мы привыкли воспринимать гусениц, как вредных для растений, но в целом вполне безобидных и мягкотелых созданий. Кажется, что они никак неспособны постоять за себя и в лучшем случае могут ловко замаскироваться, часто становясь жертвами и позвоночных (птиц), и беспозвоночных (других насекомых) хищников. Однако в статье, опубликованной в Biological Journal of the Linnean Society, японские ученые описывают поведение весьма агрессивной гусеницы, которая легко справляется с нападением жука.
И полевые наблюдения, и эксперименты в лаборатории показали, что гусеница лангии (Langia zenzeroides) — бабочки-бражника, распространенного в Центральной Азии и на Дальнем Востоке — довольно активно отвечает на попытки птицы склевать ее. А нападение хищных жуков она способна отразить весьма эффективно. В опытах с их естественными врагами красотелами Calosoma maximowiczi бражники успешно отразили 25 атак подряд, хотя эти жесткокрылые с удовольствием питаются самыми разными гусеницами, поедая в том числе и насекомых гораздо крупнее себя.
Реагируя на нападение, гусеница удерживается ножками на опоре и, изгибаясь всем телом, наносит по атакующему мощный удар своими острыми челюстями, предназначенными для разгрызания твердой растительной пищи. В более опасной ситуации бражник также прыскает в противника секретом, который, видимо, дополнительно отпугивает его. Наконец, гусеница способна ухватить жука челюстями и просто отбросить его прочь. В лабораторных опытах одна из них при этом даже откусила хищнику ногу: с этими «мягкотелыми» лучше не связываться.
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