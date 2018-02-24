Загадочное пятно в Антарктиде удивило ученых

Образование загадочного пятна в Антарктиде удивило ученых

Образование является дополнительным источником информации, которая поможет установить истинные причины крушения самолета.

В Антарктиде обнаружено гигантское пятно около места крушения лайнера McDonnell Douglas DC-10-30 новозеландской омпании Air New Zealand.

Авиакатастрофа произошла в 1979 году, самолет, выполнявший рейс Окленд—Крайстчерч—Окленд (через Антарктиду), врезался в гору Эребус спустя 5 с половиной часов полета. На борту воздушного судна находились 237 пассажиров, все они погибли. Это самая крупная авиакатастрофа в истории Новой Зеландии

Большая часть обломков воздушного судна остается на месте аварии — одном из самых изолированных от людей территорий в мире, пишет Daily Star

Журналист Джо Паппалардо, глядя на характер пятен на месте крушения самолета в интервью телеканалу Science Channel сказал следующее: «Похоже, будто что-то очень быстро приземлилось на землю и резко затормозило».

В тоже время ученые считают, что пока рано делать выводы о причинах появления загадочного образования. В любом случае, данное пятно является дополнительным источником информации, которая поможет установить истинные причины крушения самолета.