В Крыму нашли курильницу древних скифов

Археологи из Сибири нашли курильницу древних скифов в ходе раскопок в Крыму

"Что интересно, эта курильница в Крыму имеет полные аналогии у нас в Горном Алтае в курганах пазырыкской культуры… Скифы — это было общее эпохальное явление, верования были во многом похожи, особенно у знати. Несмотря на эти 4-5 тыс. км между ними, общение было достаточно тесным. Хотя не было ни шоссейный дорог, ни самолетов", — сказал он. Сибирские археологи, обследуя место будущей федеральной трассы "Таврида" в Крыму , нашли в полуразрушенном древнем захоронении хорошо сохранившуюся скифскую курильницу конца IV — начала III вв. до нашей эры. Аналогичный ритуальный артефакт около 70 лет назад был обнаружен в кургане в Горном Алтае , что подтверждает гипотезу о культурных связях скифов на большом расстоянии, сообщил в четверг ТАСС старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Петр Шульга. Алтайская курильница много лет хранится в Эрмитаже . С крымской находкой археологам очень повезло, она была обнаружена в одном из скифских склепов, который был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны. Ученые не ожидали ничего там найти, но неожиданно наткнулись на абсолютно целую курильницу. Рядом с ней лежали два наконечника дротиков, связки альчиков (игральных кости из зубов животных), бисер и красивый фрагмент золотой подвески. Симферополь и Сибирские археологи летом 2017 года вместе с коллегами из других регионов России проводили спасательные раскопки в месте будущего строительства федеральной трассы в Крыму. Трасса "Таврида" протяженностью почти в 280 км свяжет города Керчь Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России.