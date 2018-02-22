В Египте обнаружили древний храм

На севере Египта археологи обнаружили древний храм

На севере Египта в провинции Кафр эш-Шейх археологи нашли храм эпохи правления фараонов XXVI династии (около 685 — 525 года до нашей эры). Об этом сообщило управление по вопросам археологических памятников провинции.

В храме, который был найден в районе Телль эль-Фараин, были обнаружены скульптурные изображения фараонов и богов.

Как передаёт Tahrim News, от древнего сооружения сохранились фрагменты стен и пола.

Египетские власти намерены внести Телль эль-Фараин в список древнеегипетских памятников, интересных для туристов.

Ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили мумию возрастом около трёх тысяч лет.