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В Египте обнаружили древний храм
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На севере Египта археологи обнаружили древний храм 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
На севере Египта в провинции Кафр эш-Шейх археологи нашли храм эпохи правления фараонов XXVI династии (около 685 — 525 года до нашей эры). Об этом сообщило управление по вопросам археологических памятников провинции.
В храме, который был найден в районе Телль эль-Фараин, были обнаружены скульптурные изображения фараонов и богов.
Как передаёт Tahrim News, от древнего сооружения сохранились фрагменты стен и пола.
Египетские власти намерены внести Телль эль-Фараин в список древнеегипетских памятников, интересных для туристов.
Ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили мумию возрастом около трёх тысяч лет.
RT на русском: последние новости
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