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Разгадана тайна «врат ада»
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Разгадана тайна «врат ада» 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: dailystar.co.uk
Ученые разгадали тайну расположенных в Турции «врат ада», сообщает Daily Star.
Так называемые «врата Гадеса», древнегреческого бога подземного царства мертвых, считались в мифах «проходом» во владения божества. Ранее археологи установили, что «врата Гадеса» находились в античном городе Иераполь, развалины которого были найдены неподалеку от турецкого города Денизли
«Врата ада» представляют собой грот. Согласно древнегреческим мифам, входившие в него люди сразу же умирали от «смертоносного дыхания» Гадеса.
Тем времен ученые, недавно исследовавшие грот, едва ли не подтвердили древние легенды. Специалисты обнаружили в нем следы высококонцентрированного углекислого газа, который и впрямь может убивать людей.
По словам исследователей, причиной появления газа в гроте является то, что пещера расположена над линией разлома земной коры, из которой и вырывается углекислый газ.
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