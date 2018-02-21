Разгадана тайна «врат ада»

Ученые разгадали тайну расположенных в Турции «врат ада», сообщает Daily Star

Так называемые «врата Гадеса», древнегреческого бога подземного царства мертвых, считались в мифах «проходом» во владения божества. Ранее археологи установили, что «врата Гадеса» находились в античном городе Иераполь, развалины которого были найдены неподалеку от турецкого города Денизли

«Врата ада» представляют собой грот. Согласно древнегреческим мифам, входившие в него люди сразу же умирали от «смертоносного дыхания» Гадеса.

Тем времен ученые, недавно исследовавшие грот, едва ли не подтвердили древние легенды. Специалисты обнаружили в нем следы высококонцентрированного углекислого газа, который и впрямь может убивать людей.

По словам исследователей, причиной появления газа в гроте является то, что пещера расположена над линией разлома земной коры, из которой и вырывается углекислый газ.