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Уровень опасности вулкана в Японии повышен
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Метеорологи повысили уровень опасности вулкана на юге Японии 

РИА Новости 20 февраля 2018
Фото: AFP 2018 / Jiji Press
Метеороги Японии повысили уровень опасности извержения вулкана Ио в горной цепи Кирисима между префектурами Миядзаки и Кагосима до второго, сообщило агентство Киодо.
Это второй из пяти уровней угрозы, он означает опасность падения вулканических камней, в связи с чем к вулкану запрещено приближаться в радиусе одного километра.
Начиная с понедельника на вулкане отмечено повышение активности. Возможно извержение в малых масштабах. Кроме Ио в горной цепи Кирисима сохраняется третий уровень опасности на вулкане Симмоэ и второй — на вулкане Охати.
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