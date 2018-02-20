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Засняли, как Tesla Илона Маска несётся в космосе
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Засняли, как Tesla Илона Маска несётся в космосе 

Рамблер 20 февраля 2018
6 февраля на ракетоносителе Falcon Heavy Илон Маск запустил на орбиту вишнёвый Tesla Roadster. А теперь американо-испанский астрофотограф Роджелио Бернал Андрео запечатлел перемещение суперкара в космосе с помощью телескопа.
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