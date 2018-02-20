Создан первый двумерный полупроводник

Ученые изобрели первый сверхатомный двухмерный полупроводник

Исследователи воспользовались методом липкой ленты.

Ученым удалось разработать первый в мире сверхатомный двухмерный полупроводник, благодаря которому можно создавать новые классы двухмерных материалов.

Сверхатомные материалы состоят из соединений атомов, которые обладают некоторыми свойствами одного или нескольких атомов. Ранее исследователи создавали подобные материалы, однако они имели только объемный вид из-за того, что соединения не обладали ковалентной связью.

Сделать прорыв удалось после опытов с одним из самых молодых среди открытых учеными химических веществ — халькогалогенидом рения. После анализа материала выяснилось, что он состоит из кластеров псевдоквадратных решеток, которые соединены между собой ковалентной связью, при этом взаимодействие слоев атомов было слабым.

С помощью метода липкой ленты американские ученые создали сверхатомные хлопья халькогалогенида рения, толщина которых составляет порядка 15 нанометров.

По словам изобретателей, благодаря новому полупроводнику можно делать материалы с настраиваемыми свойствами, передает Nano Letters.