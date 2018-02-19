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Овцу скрестили с человеком
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Овцу скрестили с человеком 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Arne Dedert / DPA / Globallookpress.com
Ученые из Калифорнийского университета впервые вырастили эмбрион овцы, в котором содержались человеческие клетки. Результаты исследования были представлены в рамках выступления на конференции Американского научного общества в Остине.
Специалисты поместили стволовые клетки человека в эмбрион овцы. Всего химерный зародыш развивался 28 дней. Этого хватило, чтобы продемонстрировать, что эмбрионы вполне могли стать полноценными живыми существами, затем эксперимент остановили из-за ограничений, действующих в стране.
Количество человеческих клеток в эмбрионе мало — одна на десять тысяч. Поэтому зародыш никогда не превратился бы в «овцу с человеческим лицом или мозгом».
Предполагается, что подобное исследование позволит выращивать полноценные органы людей внутри животных, пригодных для последующей трансплантации пациенту. Однако для этого необходимо, чтобы человеческими в эмбрионе был один процент клеток.
В январе 2017 года биологи из США, Испании и Японии создали гибриды свиньи и человека для тех же целей. В итоге в свином эмбрионе сформировались клетки-предшественники различного вида тканей, в частностиЮ сердца, печени и нервной системы. Гибридам свиньи и человека позволили развиваться в течение трех-четырех недель, после чего по этическим соображениям они были уничтожены.
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